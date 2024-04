La semana pasada rachas fueron detenidas, campeones se levantaron y equipos de tradición continuaron en la búsqueda de la fórmula ganadora en medio de lentos e inconsistentes arranques en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Esto no es sorpresa, pues el mes de abril es uno que ha estado lleno de quintetos desafiando pronósticos y otros decepcionando a aquellos que esperaban verlos en la cima del escalafón liguero desde el inicio del torneo.

Unos que pueden haber asombrado a algunos son los Mets de Guaynabo, quienes escalaron esta semana a la cima del Power Ranking de Primera Hora después de apuntarse una sólida victoria sobre los Atléticos de San Germán tras casi una semana de descanso.

PUBLICIDAD

Pero sin más preámbulos sobre por qué los Mets son el mejor equipo en lo que va de temporada del BSN, a continuación el Power Ranking de Primera Hora:

A casi un mes desde que inició la campaña, los Mets están en la primera posición de la Sección B. Y esa es una oración que muchos no pensaban leer cuando comenzó el torneo.

Tras caer en en el juego inaugural, los Mets no han vuelto a perder y la semana pasada extendieron su racha a siete victorias con un sólido triunfo sobre los Atléticos. Guaynabo tuvo casi una semana de descanso y no se vio fuera de forma. Eso le merece su primer ascenso al tope, el que le fue negado ya varias veces por los empujes de los Criollos y Capitanes que esta vez han sido colocados bajo ellos.

Uno de los aspectos dignos de resaltar de los enrachados Mets es que el dirigente José Juan Barea descifró la forma de dominar la liga sin una de sus figuras principales, Gary Browne. En ese tiempo, el exenebeísta le dio la batuta de la ofensiva a Jaysean Paige, quien está jugando el mejor básquetbol de su carrera.

Sin embargo, Browne se integró el viernes, por lo que los Mets podrían empezar a jugar aún mejor. Como si fuera poco, sufrieron hace cuatro partidos la baja del refuerzo Rondae Hollis-Jefferson por una lesión en el cuádriceps, pero estos siguen ganando.

Jaysean Paige festejando un triple en el Coliseo Mario "Quijote" Morales, de Guaynabo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Por cuarta semana, los Capitanes de Arecibo están en el Top-4 del torneo. La semana pasada eran el tercero porque venía de perder su invicto ante los Mets. Pero Juan Cardona tiene este año a los Capitanes jugando un baloncesto de alta intensidad y con una explosiva ofensiva, que los tiene en la cima de la Sección A con marca de 7-1. Arecibo es el segundo equipo que más puntos anota por juego y el más certero con sus tiros desde la línea de los tres puntos, convirtiendo el 38.3 por ciento de sus intentos.

PUBLICIDAD

Como si fuera poco, el refuerzo David Stockton está teniendo una campaña MVP liderando a una ofensiva, que la semana pasada se probó con triunfos frente a Quebradillas, Bayamón y Ponce, factor imposible de considerar para no ascenderlos por arriba de los Criollos.

David Stockton (izquierda) maneja el balón ante la defensa de Jaysean Paige. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Mientras los Mets siguen enrachados, los Criollos de Caguas vieron la semana pasada el fin de su seguidilla de siete victorias al perder contra los campeones Gigantes de Carolina. Lo cierto es que los Criollos no contaron con su estelar importado Louis King en la mayor parte de ese partido debido a que este fue expulsado en el primer periodo tras un forcejeo con Jesús Cruz.

La baja de King jugó un rol importantísimo en que Caguas no pudiera salir airoso del “calentón” y el sábado volvió a comprobar lo crucial que es para la tropa de Wilhelmus Caanen con 35 puntos frente a los Indios. Los Criollos concluyeron la semana 2-1 con victorias sobre Aguada y Mayagüez.

El refuerzo de los Criollos de Caguas, Louis King. ( Suministrada / BSN )

Fuera de los Mets, Criollos y Capitanes, el resto de los equipos que componen la liga han sido inconsistentes en esta primera parte del torneo. Pero los menos inconsistentes entre los otros nueve equipos han sido los Indios de Mayagüez.

Los Indios están en el segundo puesto de la Sección A con balance de 5-4. La tribu apostó este año a la continuidad de su núcleo de nativos y al momento les está dando resultado.

Mayagüez obtuvo la semana pasada una victoria frente a San Germán y un revés ante los Criollos. Era difícil ganar el duelo en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas, pero los Indios dieron la batalla y cayeron por un margen de seis puntos.

PUBLICIDAD

El armador de los Indios de Mayagüez, Georgie Pacheco, busca atacar el canasto frente a los Atléticos de San Germán. ( Suministrada / BSN )

Bien temprano en la temporada baja, se sabía que los Vaqueros de Bayamón no iban a vérselas fácil en la primera parte de la campaña porque no contarían con algunas de sus figuras principales como Ángel Rodríguez, Kristian Dolittle y Jacob Wiley. No obstante, nunca se esperó el arranque que han tenido.

La semana pasada fue una que Bayamón desearía olvidar lo más pronto posible tras caer ante Arecibo y Santurce. Con la baja de Javier “Javy” González, los Vaqueros firmaron al importado armador Quentin Peterson y, aunque ha tenido grandes momentos, esto no se ha visto en los resultados. Pero esta no es la primera vez que los del “rancho” están en una situación como esta y si alguien los puede sacar del hoyo es el también dirigente de la Selección Nacional, Nelson Colón. Lo sorpresivo sería que los Vaqueros no hagan ajustes y sigan perdiendo.

El nuevo refuerzo de los Vaqueros de Bauamón, Quentin Peterson, (derecha) festeja un triple ante los Gigantes de Carolina. ( Carlos Rivera Giusti )

El caso de los Leones de Ponce es uno peculiar. Desde que Carlos Rivera tomó las riendas de los Leones, son un equipo distinto. Dejaron atrás el aparatoso comienzo con Sergio “Oveja” Hernández, y consiguieron tres victorias al hilo, incluyendo una la semana pasada contra los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

En cambio, tras superar a San Germán y Santurce, fueron arropados el viernes por la ola amarilla de los Capitanes y vieron detenida su esperanzadora seguidilla. Crucial fue una jugada donde Jezreel De Jesús perdió su control en un amarre con Stockton y resultó es su salida del partido al ser penalizado por dos faltas, así como la expulsión de Jordan Murphy por Ponce y Jonah Bolden por Arecibo, que marcó el balance el resto del camino a favor de los Capitanes.

PUBLICIDAD

Con este panorama, Ponce puede mantenerse o caer astronómicamente en el Power Ranking dependiendo cómo juegue esta semana. ¿Lucirán como cuando jugaron bajo la dirección de Hernández o seguirá sacando sus garras la escuadra que ha tenido un resurgir con Rivera?

El dirigente Carlos Rivera observa la acción desde las filas de los Leones de Ponce. ( Carlos Giusti/Staff )

Pese a la ausencia de Tremont Waters y Mike Scott, los Gigantes de Carolina no eran un equipo para estar en el sótano de la Sección B. Y eso lo dejaron claro la semana pasada.

Los Gigantes empezaron la semana con un doloroso revés ante los Osos de Manatí, que venían de perder seis juegos consecutivos y los enviaron a lo más profundo de la Sección B. Pero con ajustes del dirigente Carlos González, George Conditt IV destacándose en ambos lados de la cancha, y Brandon Goodwin luciendo como el anotador que se esperaba que fuera cuando llegó a la liga, Carolina está empezando a encontrar su identidad de campeón.

Después de ese partido, los Gigantes sorprendieron a los Criollos y se desquitaron de los Osos para terminar la semana 2-1. En ambos desafíos, Conditt IV terminó con un doble-doble y anotó 19 puntos o más.

George Conditt IV (medio) fue la ancla defensiva de los Gigantes de Carolina la pasada temporada. ( Suministrada / BSN )

La llegada del refuerzo Norris Cole cambió la mentalidad de los Osos de Manatí dentro y fuera de la cancha y esto se ha visto en los resultados. Y es que Cole es un armador que puede anotar cuando su equipo lo necesite y también ser aguerrido en el lado defensivo.

Tampoco se puede dejar por desapercibido la integración de Alex Morales al cuadro inicial, que en sus últimos tres encuentros ha aportado al menos más de 15 puntos. Gracias a ello, Manatí salió de su racha de seis reveses en línea y registró marca de 2-2.

PUBLICIDAD

Norris Cole controla el balón ante la defensa de Brandon Goodwin. ( Suministrada / Osos de Manatí )

Sin duda, los Cangrejeros de Santurce han sido la franquicia más inconsistente en lo que va de temporada. Al igual que en años anteriores, ya hubo cambios en la dirección de los Cangrejeros, pero esta vez fue interina por un percance de salud del entrenador Brad Greenberg.

Xavier Aponte asumió la dirección del conjunto y no tuvieron su mejor desempeño con equipos borrándoles enormes ventajas y perder juegos que se supone que hubiesen ganado. Santurce finalizó la semana cayendo en dos de sus tres compromisos.

Los dos reveses fueron fuertes al ser como local ante los Leones y los Osos. Pero el sábado consiguieron una impresionante victoria en la carretera frente a los Vaqueros. Los Cangrejeros anunciaron el sábado que Greenberg estaría regresando próximamente.

Ángel Matías, de los Cangrejeros de Santurce, busca atacar el canasto frente a la defensa de Alexis Negrón, de los Vaqueros de Bayamón. ( Suministrada / Cangrejeros de Santurce )

Los Santeros de Aguada son de esos equipos de los que no hay muchas expectativas sobre ellos esta campaña. Por eso, se podría considerar que su arranque no ha sido uno malo. De hecho, la semana pasada ganaron dos de los tres partidos que disputaron.

La tropa de Omar González solo cayó frente a los entonces enrachados Criollos. Las dos victorias fueron ante los Piratas de Quebradillas, que no están pasando por su mejor momento. Pero todavía no se han ganado a uno de los equipos en las primera posiciones del escalafón.

El importado Chinanu Onuaku ha sido la figura principal de los Santeros de Aguada esta temporada del BSN. ( Suministrada / BSN )

De la cuarta posición, los Piratas de Quebradillas cayeron esta semana a la undécima tras una racha de cuatro derrotas. Los Piratas, que en papel tienen una buena plantilla y cuentan con el experimentado técnico Rafael “Pachy” Cruz, volvieron a perder la semana pasada contra Arecibo y cayeron dos veces ante Aguada.

PUBLICIDAD

Y con la llegada del espigado senegalés Tacko Fall en el aire y la lesión de Brandon Knight, Quebradillas tiene que encontrar el rumbo de su barco lo más pronto posible. El Nuevo Día reportó que Gian Clavell se integrará esta semana al conjunto quebradillano, por lo que se espera que regresen a la ruta ganadora tarde o temprano y suban de nuevo en el Power Ranking. Hay rumores de descontento allí en torno a Phillipe Wheeler quien incluso no vio acción en el último partido.

Emmanuel Mudiay ataca el canasto ante la defensa de los Gigantes de Carolina. ( Suministrada / BSN )

Desde 2018, los Atléticos de San Germán no tenían un comienzo de temporada tan aparatoso como este. A pesar de que tienen una victoria sobre los Piratas, San Germán tiene el peor récord en el BSN y suman cuatro derrotas en línea después del motín que se formó en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

La semana pasada fueron las segundas víctimas de los Leones de Carlos Rivera, luego perdieron el clásico duelo con Mayagüez y cerraron con un revés contra los Mets.

Sin Rondae Hollis-Jefferson y Nate Mason, los Atléticos han perdido su identidad. Con Hollis-Jefferson en Guaynabo, todas las esperanzas de la afición del “Monstruo Anaranjado” están depositadas en un Mason que viene de competir en Turquía y Francia. Y la forma en la que llegue el explosivo armador determinará el rumbo de la temporada del quinteto dirigido por Eddie Casiano.

El dirigente de los Atléticos de San Germán, Eddie Casiano, durante el juego del viernes contra los Capitanes de Arecibo. ( Suministrada / BSN )

Pasados rankings

Tercera semana: 1. Caguas; 2. Guaynabo; 3. Arecibo; 4. Quebradillas; 5. Bayamón; 6. Indios de Mayagüez; 7. Ponce; 8. Santurce; 9. Carolina; 10. Aguada; 11. San Germán; 12. Manatí.

Segunda semana: 1. Arecibo; 2. Guaynabo; 3. Mayagüez; 4. Caguas; 5. Quebradillas; 6. Aguada; 7. Santurce; 8. Manatí; 9. Carolina; 10. Bayamón; 11. San Germán; 12. Ponce.

Primera semana: 1. Manatí; 2. Mayagüez; 3. Arecibo; 4. Guaynabo; 5. Carolina; 6. Caguas; 7. Santurce; 8. Aguada; 9. Bayamón; 10. San Germán; 11. Quebradillas; 12. Ponce.