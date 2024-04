Completada la tercera semana de la temporada ya no queda ningún equipo invicto y ninguno sin victorias. En la pasada jornada algunas cosas aparentaron caer en normalidad para algunos equipos y otras siguen desafiando los pronósticos.

Tal es el caso de los Criollos de Caguas, quienes esta semana asciende al tope del Power Ranking del BSN luego de jugar en la pasada semana para balance de 3-0 con victorias sobre equipos considerados contendientes al campeonato nacional tales como los Vaqueros de Bayamón y Piratas de Quebradillas, así como también ante los Osos de Manatí.

Pero Caguas no fue el único que tuvo una semana perfecta. Así también la tuvieron los Leones de Ponce, ahora bajo el mando de Carlos Rivera, ganando dos partidos para comenzar a generar esperanzas luego de haber tenido un arranque de 0-3 bajo la dirección de Sergio Hernández y uno partido de interino de Carlos Morales.

En tanto, los Mets de Guaynabo y Capitanes Arecibo se han mantenido en la parte superior de este análisis y la tropa de José Juan Barea era incluso candidato a escalar al tope pero fue imposible no reconocer el empuje de los Criollos.

La tropa de Wilhelmus Caanen ya no es una sorpresa. Juegan para 6-0 luego de iniciar la temporada con una cerrada derrota en San Germán. El equipo sigue mostrando que un juego colectivo sin egos es una fórmula ideal para el baloncesto. Y claro, el derecho a tener tres refuerzos esta temporada definitivamente está probando ser adecuado para ayudar al club a tener éxito en su retorno al torneo. Sus victorias sobre Bayamón y Quebradillas en un ‘back to back’ dice mucho.

Final no apto para cardiacos en Caguas que defiende la casa ante Quebradillas 🔥🥵 #LaLigaMásDura pic.twitter.com/dwxgUufFZp — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) April 21, 2024

Los Mets se mantienen en el segundo puesto, tal cual estaban la semana pasada escoltando al hasta entonces invicto Capitanes de Arecibo. Y fueron los muchachos de Barea quienes precisamente le quitaron el invicto a los norteños en un juego cerrado que finalizó por marcador de 92-90. Luego los Mets jugaron contra los Santeros y escaparon con una victoria ante su exentrenador Omar González por puntaje de 72-71. Los Mets defienden a sus rivales para promedios de 85.4 puntos por juego y marcan a su favor 88.2 puntos por juego.

Los ‘nuevos’ Capitanes perdieron su invicto ante Guaynabo pero con el tiro de la victoria en las manos. Luego fueron a jugar en San Germán, donde tuvieron que luchar, y sacaron una victoria de carácter viniendo de abajo cuatro puntos en el último minuto ante la presión de la defensa atlética y de la fiel fanaticada sangermeña. Alfonso Plummer y David Stockton siguen a la cabeza de su juego, pero en la pasada semana se vio a Víctor Liz comenzando a meterse en la rotación de estelaridad. Arecibo promedia como equipo 91.8 puntos por juego, tercera mejor el torneo, y su defensa permite a la oposición 83.8 puntos por cotejo.

Los Piratas se impusieron sobre los campeones Gigantes y los Indios, pero fueron vencidos por los Atléticos y Criollos. Ya está más que probado que necesitan más fuerza en la pintura, pues su importado Jeremy Tyler no se deja sentir extraordinariamente ni como anotador, ni como rebotero ni como taponero. Y ni vale la pena compararlo con lo que hacía Hassam Whiteside el año pasado. A pesar de todo esto, Quebradillas compite todos los días y es cuestión de tiempo que se conviertan en un equipo bien difícil para la oposición.

Quentin Peterson es ahora el armador de los Vaqueros. ( Carlos Rivera Giusti )

Los muchachos de Yadier Molina escalan cinco posiciones, ésto principalmente porque volvieron a derrotar a los Gigantes. El armador Quentin Peterson reemplazo a Tony Bishop como refuerzo, pero no por falta de aportación del segundo, sino porque Javier González se perderá un mes de temporada y Ángel Rodríguez aún no está disponible para unirse al equipo. El debut del exnba fue de 34 puntos ante Carolina y luego aportó 26 en la victoria sobre Manatí. Sin embargo, solo aportó siete ante Caguas en el único revés del equipo en la semana. Por lo tanto, Richardson será el barómetro del equipo por ahora.

Los Indios jugaron para 1-2 en la pasada semana. Perdieron con Aguada por seis y ante Quebradillas por cuatro y dominaron a Santurce por seis. Los muchachos de Christian Dalmau están jugando buen baloncesto, con control del balón y ofensiva colectiva. Pero en la tercera semana se comenzó a ver que les hace falta un poco más de fuerza ofensiva. Su primer importado Nick Perkins lidera la ofensiva con 18.4 puntos por juego pero el segundo, Milton Doyle no está siendo un jugador de impacto.

Los Leones se levantaron de su inicio de pesadilla ganando los primeros dos juegos bajo la dirección de Carlos Rivera. La gerencia del equipo apuntó que tras las dos amplias derrotas para el inicio de la campaña fue evidente que el proyecto con Sergio Hernández no iba a funcionar y el entrenador argentino mismo alegadamente le dijo al dueño que no le temblara el puño y alegadamente ayudó a convencer al exarmador de los Leones a asumir el puesto. Aunque nadie lo dice, parece que el talento de Ponce no está para los elaborados sistemas ofensivos y jugando más libre hay más opciones de ganar.

El nuevo dirigente de los Leones de Ponce, Carlos Rivera, imparte instrucciones en uno de sus primeros partidos de la temporada. ( Jorge A. Ramírez Portela )

La franquicia capitalina jugó dos veces luego de haber sufrido la suspensión de dos partidos la semana antes. Cayeron ante los Indios por seis y dominaron a los Santeros por dos, en ambas ocasiones jugando como visitante. Al igual que en el caso de los Indios, sus dos refuerzos Brandon Goodwin y Michael Foster no se han echado arriba la misión de cargarlos ofensivamente. Ángel Matías lidera al equipo probando que ciertamente en un Top-10 del torneo. Walter Hodge le escolta pero con un rol más controlado que como jugaba en Arecibo. Promedia 6.0 asistencias por juego junto a 17.0 puntos y 2.2 rebotes por juego.

Los campeones siguen sin suerte. Sufrieron dos derrotas la semana pasada por dos puntos cada una. Fueron juegos ante equipos elites que igual a Carolina están pasando por sus dolores de crecimiento. Sucumbieron ante los Piratas en casa y ante los Vaqueros en el Rancho. Sus luchadas actuaciones al menos muestran que se están encontrando. Y a nadie les debe extrañar que no están abusando porque todavía no cuenta con Tremont Waters y se debe recordar que el año pasado por poco ni se clasifican a la postemporada. El equipo permite 90.8 puntos por juego.

FINAL Y VICTORIA DE BAYAMÓN EN CASA 🔥 Juegazo en la revancha de La Final 2023 🙌 #LaLigaMasDura pic.twitter.com/Hyg2vyjW2X — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) April 18, 2024

Los Santeros son otro equipo que están mostrando crecimiento en sus juegos y desarrollo de química con su nuevo entrenador, Omar González, pero al momento les ha faltado algo para sacar juegos cerrados. Perdieron por uno ante los Mets y por dos ante Santurce. Su gran juego de la semana fue que vencieron a sus rivales de grupo, los Indios, por seis puntos. Ya tienen activo a Iván Gandía y luce ser cuestión de tiempo para que logren montar una seguidilla favorable.

Los Atléticos tuvieron la dicha de ver a los Vaqueros necesitar salir de Tony Bishop para buscar un armador importado y rápidamente le echaron mano a su exjugador para intentar resolver los problemas de inicio de temporada que han existido en la Ciudad de las Lomas. Su llegada les permitió ganar un partido sobre Quebradillas pero luego el equipo perdió luchadamente desafíos ante Arecibo y Ponce para verse su récord empeorar a 2-6. Repiten en el puesto 11.

En el primer ‘Power Ranking’ de Primera Hora esta temporada se publicó que Manatí estaba dejando claro que ya no son los Ositos... pero desde entonces han perdido seis en línea, incluyendo tres la semana pasada. El gran problema con los Osos es su defensa. Permiten 97.1 puntos por partido mientras solo producen 89.6. Tendrán que trabajar fuertemente en su defensa porque aunque esperan por los puntos que les podrían traer Jhivvan Jackson y Ethan Thompson.

Pasados rankings

Segunda semana: 1. Arecibo; 2. Guaynabo; 3. Mayagüez; 4. Caguas; 5. Quebradillas; 6. Aguada; 7. Santurce; 8. Manatí; 9. Carolina; 10. Bayamón; 11. San Germán; 12. Ponce.

Primera semana: 1. Manatí; 2. Mayagüez; 3. Arecibo; 4. Guaynabo; 5. Carolina; 6. Caguas; 7. Santurce; 8. Aguada; 9. Bayamón; 10. San Germán; 11. Quebradillas; 12. Ponce.