Los Pistons de Detroit han llegado a un acuerdo para prorrogar el contrato de Ausar Thompson por cinco años y 155 millones de dólares, según una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el sábado, ya que el acuerdo aún no se había hecho público. ESPN fue el primero en informar sobre el acuerdo.

A poco más de una semana del inicio de la pretemporada, los Pistons aún no han vuelto a fichar al agente libre restringido Jalen Duren.

Detroit seleccionó a Thompson, procedente del programa de desarrollo Overtime Elite, en 2023 con el quinto puesto del draft, y se ha convertido en uno de los mejores defensores de la NBA.

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Houston seleccionó a su hermano gemelo, Amen Thompson, con el cuarto puesto del draft, y se convirtieron en la primera pareja de gemelos elegida entre los diez primeros puestos de ese mismo draft.

Ausar Thompson formó parte del equipo All-Defensive de la NBA la temporada pasada y quedó tercero en la votación al Jugador Defensivo del Año tras promediar dos robos por partido, la cifra más alta de la liga. Tiene limitaciones en ataque, que se centran principalmente en mates y bandejas, y promedió 9,9 puntos por partido la temporada pasada y 9,6 puntos por partido a lo largo de sus tres años de carrera.

Duren fue la decimotercera elección global de Charlotte en 2022, procedente de Memphis, y los Pistons lo ficharon en un traspaso la noche del draft. Duren fue All-Star por primera vez la temporada pasada y el pívot metros se ganó un puesto en el tercer equipo All-NBA, con promedios de casi 20 puntos y más de 10 rebotes por partido. Su rendimiento ofensivo en los playoffs se redujo drásticamente a 10.2 puntos por partido.

Los Pistons ganaron 60 partidos la temporada pasada, la cifra más alta de la Conferencia Este, quedaron primeros en la División Central y avanzaron en los playoffs por primera vez desde 2008. Cleveland les arrolló en el séptimo partido de su serie de segunda ronda.

Mientras que algunos equipos de la Conferencia Este han realizado fichajes importantes durante este mercado de verano, Detroit no ha reforzado mucho a su joven plantilla y ha perdido a dos jugadores clave.

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Los Pistons ficharon a Isaiah Joe en un traspaso con Oklahoma City para incorporar al tirador de triples que necesitaban desesperadamente y firmaron al veterano ala-pívot John Collins por tres años y 51 millones de dólares. Perdieron a su tercer máximo anotador, Tobias Harris, en el mercado de agentes libres, que se marchó a San Antonio, y traspasaron a Isaiah Stewart a Memphis.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.