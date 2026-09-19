Raphinha continuó con su racha arrolladora al marcar un hat-trick en la victoria del sábado del Barcelona por 3-1 ante el Sevilla, con lo que el actual campeón encadenó su séptima victoria consecutiva en La Liga.

Lamine Yamal dio dos asistencias en los goles del imparable brasileño, lo que le ha permitido sumar ya 12 en La Liga —una menos de las que Raphinha marcó en toda la temporada pasada—.

El Barça suma 31 goles en siete partidos y se ha situado seis puntos por delante del Real Madrid, que el domingo se enfrentará al Atlético de Madrid en el derbi de la capital.

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Raphinha se desmarcó hacia dentro ante un defensa y envió el balón al ángulo inferior derecho para marcar su primer gol, que llegó a mitad de la primera parte, después de que Youssouf Fofana adelantara al Sevilla.

Lamine Yamal desbarató la defensa del Sevilla con una rápida jugada antes de centrar para que Raphinha rematara de cabeza a bocajarro en el minuto 52; posteriormente, Yamal volvió a dar una asistencia.

A menos que sufra una lesión, Raphinha va camino de superar su mejor marca: 18 goles en la liga hace dos temporadas.

El delantero del Rayo Vallecano, Sergio Camello, marcó su séptimo gol de la temporada en el empate a 1-1 a domicilio ante el Osasuna.

Tras caer por 7-2 ante el Barça a mitad de semana, el Racing de Santander sufrió una goleada de 5-0 a manos del Celta de Vigo, con dos goles de Pablo Durán.

El Alavés empató a 0-0 en el campo del Athletic de Bilbao en un derbi del País Vasco.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.