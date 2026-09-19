Houston. Michael Harris II, Ronald Acuña Jr. y Matt Olson conectaron cada uno un jonrón de dos carreras, lo que permitió a los Braves de Atlanta asegurarse una plaza en los playoffs tras imponerse por 6-2 a los Astros de Houston el viernes por la noche.

Los Braves se han asegurado, como mínimo, una plaza de comodín en la Liga Nacional y han reducido a tres su “número mágico” para proclamarse campeones de la División Este de la Liga Nacional. Atlanta se clasifica para la postemporada por octava vez en nueve años.

La derrota redujo la ventaja de Houston sobre Texas en la División Oeste de la Liga Americana a medio partido, y los Rangers luego vencieron Toronto más tarde por la noche para igualarse a su rival divisional en el tope de la tabla con idéntico balance de 77-77.

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Olson conectó su 40.º jonrón en la novena entrada, lo que le convirtió en el quinto jugador en la historia de la franquicia en lograr varias temporadas con 40 jonrones o más, tras haber establecido un récord de los Braves con 54 en 2023.

Harris, que sumó tres hits, dio a los Braves una ventaja de 2-0 con su jonrón ante Peter Lambert (8-10) en la cuarta entrada. Se aferraban a una ventaja de una carrera, con un corredor en base y un out en la séptima entrada, cuando Acuña conectó ante Bennett Sousa para poner el 4-1 en el marcador.

Los Astros tenían corredores en primera y segunda con dos outs en la octava entrada cuando un sencillo impulsador de Isaac Paredes redujo la ventaja a 4-2. José Altuve bateó una bola alta hacia la zona corta del campo derecho, pero Acuña realizó una atrapada en picado para poner fin a la entrada.

Tyler Mahle (7-10) cedió tres hits y una carrera, y sumó seis strikeouts en seis entradas, lo que ayudó a los Braves a conseguir su segunda victoria en cinco partidos.

Lambert encajó seis hits y dos carreras en 5 1/3 entradas. Llevaba sin ganar desde el 11 de julio.