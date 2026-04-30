Los Santeros de Aguada y los Piratas de Quebradillas salieron airosos el miércoles en la jornada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), al imponerse como visitantes y locales, respectivamente, en partidos que se decidieron en los segundos finales y en tiempo extra, correspondientemente.

En San Germán, Rigoberto Mendoza encestó el canasto decisivo al sonar la chicharra para darle a Aguada una victoria 84-81 sobre los Atléticos, en el primer enfrentamiento entre ambos esta temporada. Con el resultado, los Santeros mejoraron su marca a 8-4, mientras San Germán cayó a 10-4 y vio detenida su racha de cuatro triunfos.

Aguada dominó el primer parcial 25-13 y se fue al descanso con ventaja de 42-36. Los Atléticos respondieron en la segunda mitad, empataron el marcador al cierre del tercer periodo y tomaron la delantera en el cuarto. Un triple de André Curbelo igualó el juego a 81 con 3.9 segundos restantes, pero Mendoza selló el triunfo con su canasto final.

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Mendoza lideró a los Santeros con 19 puntos y siete rebotes, seguido por Matthew Lee con 15. Por San Germán, Curbelo y Montrezl Harrell anotaron 24 unidades cada uno.

En Quebradillas, los Piratas defendieron su cancha al vencer 106-96 a los Gigantes de Carolina en tiempo extra, en el segundo choque entre ambos conjuntos. Quebradillas mejoró a 2-12, mientras Carolina quedó con marca de 6-6.

Fue la segunda victoria de la campaña y al hilo para los Piratas, quienes comenzaron la campaña jugando para 0-12. Se colocan ahora a solo 4.5 juegos de la cuarta y última posición de clasificación del Grupo B, el que al momento comanda los Indios de Mayagüez con marca de 6-7.

Los Gigantes dominaron la primera mitad y se fueron al descanso al frente 46-41, ventaja que mantuvieron hasta el último parcial. Sin embargo, un triple de Víctor Liz en los segundos finales empató el encuentro y forzó el tiempo adicional.

En el tiempo extra, los Piratas impusieron el ritmo con un parcial de 17-7 para asegurar el triunfo. Liz encabezó la ofensiva con 23 puntos y siete asistencias. Thomas Robinson aportó 18 puntos y 10 rebotes, y Emmanuel Mudiay añadió 16 puntos y ocho asistencias. Por Carolina, Jaylen Nowell anotó 23 puntos.

El BSN informó además la posposición del partido entre los Criollos de Caguas y los Capitanes de Arecibo por una situación de salud en el equipo arecibeño.

La acción continúa el jueves con los Leones de Ponce visitando a los Vaqueros de Bayamón y los Osos de Manatí enfrentando a los Cangrejeros de Santurce.