Es como si Victor Wembanyama hubiera estado aquí antes.

El 28 de diciembre de 2024 era una mañana fría y lluviosa en Nueva York. Wembanyama tenía algo de tiempo libre antes de que el vuelo chárter de los Spurs de San Antonio partiera hacia Minnesota esa tarde, así que publicó un mensaje en las redes sociales: Ven a verme al Washington Square Park para jugar al ajedrez", escribió.

Esa mañana jugó cuatro partidos: dos victorias y dos derrotas.

Ahora, los Spurs y Oklahoma City están jugando una forma diferente de ajedrez: las finales de la Conferencia Oeste, con el quinto partido fijado para el martes por la noche en casa de los Thunder. Hasta ahora, el balance es el mismo que el de aquella mañana en Nueva York: dos victorias y dos derrotas.

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El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, y el del Thunder, Mark Daigneault, han comparado las idas y venidas de esta serie con una partida de ajedrez, en la que pensar mejor que el rival es tan importante como jugar mejor que él. Y Wembanyama, que a menudo viaja con su propio juego de ajedrez, aprecia ese paralelismo.

“Definitivamente hay similitudes, como en cualquier juego de estrategia”, dijo Wembanyama tras la victoria de San Antonio por 103-82 en la noche del domingo. “Es divertido. Es muy divertido. En los playoffs, en algún momento, especialmente cuando una serie se alarga, todo el mundo conoce al otro equipo casi de memoria. ... Yo diría que los entrenadores llevan gran parte de esta carga de la partida de ajedrez, el cuerpo técnico, toda la estrategia, es mucho”.

Nadie está en posición de declarar “jaque mate” todavía: San Antonio se llevó el partido 1, Oklahoma City se llevó los partidos 2 y 3, los Spurs ganaron el partido 4. Los números combinados hasta ahora: los Spurs han superado a los Thunder 446-442, los Spurs han encestado un 43% y los Thunder un 42%. No todos los partidos han sido igualados -los Thunder ganaron el partido 3 por 15, los Spurs ganaron el partido 4 por 21-, pero la serie, en conjunto, no podría estar mucho más igualada.

“La serie está 2-2 y básicamente cero-cero y es primero a dos partidos ahora”, dijo el escolta de los Thunder y dos veces MVP reinante de la NBA, Shai Gilgeous-Alexander. “Quiero decir, no está al frente de nuestra mente, pero es un hecho y es la realidad de dónde estamos”.

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La historia dice...

Que estas dos franquicias se repartieran los cuatro primeros partidos de la final del Oeste era de esperar. También se enfrentaron en los duelos por el título del Oeste de 2012 y 2014, y ambas series también quedaron empatadas a 2-2 a cuatro partidos, con victoria final de los Thunder en 2012 y de los Spurs en 2014.

También es la séptima vez que equipos que ganaron al menos 62 partidos en la temporada regular se enfrentan en la postemporada. De las seis series anteriores, tres estaban empatadas a 2-2 en el quinto partido.

Y en cada una de ellas, Chicago-Utah en las finales de 1997, Boston-Los Angeles Lakers en las finales de 1985 y Lakers-Milwaukee en las finales del Oeste de 1972, el ganador del quinto partido también ganó el sexto para llevarse la serie.

“Nada de lo ocurrido (el domingo) se trasladará al quinto partido”, dijo Daigneault. “Es una pizarra en blanco. Tenemos la misma oportunidad que ellos de ganar ese partido. Así que tenemos que ganar los espacios entre el juego en este momento. Tenemos que recuperarnos, ponernos mentalmente a cero, aprender las lecciones de (Juego 5) que podemos aplicar hacia adelante y prepararnos para ir.”

El factor pop

No debería sorprender a nadie que el presidente -y ex entrenador- de los Spurs, Gregg Popovich, siga conociendo el camino al vestuario.

Cuando San Antonio perdió el tercer partido, Popovich apareció por sorpresa en la sala después del partido. Allí estaban todos los jugadores de los Spurs, todos los entrenadores, el director general Brian Wright, los preparadores físicos y muchos más.

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Popovich tuvo que dejar de ser entrenador tras sufrir un derrame cerebral en 2024. El volumen de su voz ya no es el que era. Pero sus mensajes, cuando decide transmitirlos, siguen resonando con fuerza dentro de la organización.

“Pop ha estado presente a lo largo de la temporada, pero ésa fue la primera vez que entró en el vestuario y dijo: ‘No, eso son tonterías. Así no es como jugamos al baloncesto’”, dijo el escolta de los Spurs De’Aaron Fox en una entrevista televisada por la NBC tras el partido. “Y, obviamente, tuvo algunas palabras duras al respecto, pero esa fue la primera vez en toda la temporada que entró en el vestuario justo después de un partido y nos dijo cómo se sentía. Y todo el mundo lo sintió”.

Los Spurs perdían por un punto en tres ocasiones diferentes al principio del cuarto partido, la última de ellas con 8-7. San Antonio anotó los 16 puntos siguientes y mantuvo el control. San Antonio anotó los siguientes 16 puntos para tomar el control y mantenerlo para siempre.

Puede que Pop también sea un buen jugador de ajedrez.

“Cuando te metes en estas series, hablamos antes del partido sobre la partida de ajedrez y puedes entrar un poco en un torbellino en términos de: ‘¿Me ajusto y contraataco?’ o ‘¿Simplemente quiero hacerlo mejor?’”. dijo Johnson. “Y ambas respuestas son correctas”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.