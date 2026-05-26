Cleveland. Donovan Mitchell y los Cavaliers de Cleveland superaron por fin la segunda ronda y se plantaron en las finales de la Conferencia Este.

No estaban preparados para los Knicks ni para el gran escenario.

Las luces volvían a ser demasiado brillantes.

La temporada de Cleveland terminó con una estrepitosa, desmoralizadora y vergonzosa derrota por 130-93 el lunes por la noche en el cuarto partido ante los Knicks de Nueva York, que barrieron la serie y avanzaron a las Finales de la NBA por primera vez desde 1999.

Los Cavs, que jugaban con las piernas cansadas y tambaleantes después de no haber podido deshacerse de Toronto y Detroit antes de siete partidos en las rondas anteriores, cuyo destino quedó sellado cuando perdieron una ventaja de 22 puntos en el último cuarto y perdieron el primer partido en el Madison Square Garden, no tuvieron respuesta para nada de lo que les lanzaron los Knicks.

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Les superaron en juego, disparos, rebotes y entrenamiento.

“Nos lo hemos hecho nosotros mismos”, dijo Mitchell, que anotó 31 tantos en la ajustada derrota. “No dimos ninguna oportunidad a nuestro equipo porque no nos ocupamos de las cosas. No puedes jugar con la comida. Tuvimos una oportunidad en el primer partido y la desperdiciamos”.

“Tuvimos una oportunidad, pero hay que reconocer el mérito”.

Y ahora que se han quedado cortos, los Cavs se dirigen a lo que probablemente será un verano tumultuoso que desencadenará una importante revisión de la plantilla y quizás otros movimientos.

Éste no era el plan. En febrero, Cleveland realizó una operación de gran envergadura en la fecha límite, enviando al escolta Darius Garland, parte de su “Core Four”, a Los Ángeles Clippers a cambio de James Harden, que se suponía que quitaría presión a Mitchell.

Nunca ocurrió.

El mejor jugador de Cleveland aprobó el canje de Garland, pero aparte de unos pocos partidos aquí y allá, él y Harden nunca se compenetraron como se pretendía. Los Cavs, que sólo encestaron un 28,9% (48 de 166) en triples en la serie, nunca superaron sus problemas de crecimiento.

“Era la primera vez que pasábamos por lo que íbamos a pasar”, dijo Harden. “Ahora tenemos que dar otros dos pasos y mejorar aún más. ... Siento que no tuvimos una oportunidad justa. Jugamos un cuarto de baloncesto ofensivo de los Cavs. Si no haces tiros, no vas a ganar a nadie”.

Harden tiene una opción de jugador de 42.3 millones de dólares para la próxima temporada que se espera que rechace para volver a firmar con los Cavs como agente libre. Pero el jugador de 36 años no cumplió con las expectativas ofensivas y fue prácticamente un torniquete en defensa.

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El futuro de Mitchell es más complicado. Los Cavs pueden ofrecerle una extensión supermáxima de 350 millones de dólares por cinco años ya esta temporada baja, pero el equipo probablemente esperará debido a varios factores financieros, y aún debe decidir si el siete veces All-Star merece la inversión.

Con los Knicks ganando por 33 en el cuarto, Mitchell y los otros titulares de Cleveland fueron sustituidos. El jugador de 29 años se fue al banquillo y vio cómo un equipo al que una vez animó de niño ganaba su undécimo partido consecutivo de playoffs.

Mitchell cree que los Cavs han dado un paso importante esta temporada, y está decidido a conseguir un título para Cleveland.

“Me encanta estar aquí”, dijo cuando se le preguntó por la prórroga. “No sé de qué otra forma decirlo. No tengo ninguna duda de que estos chicos pueden conseguirlo. Tenemos asuntos pendientes”.

El sorprendente fracaso de Cleveland en las finales de conferencia sólo va a alimentar más especulaciones sobre el futuro del entrenador Kenny Atkinson. Hace un año, en su primera temporada, guió al equipo hasta el número 1 de la clasificación, antes de una decepcionante eliminación en segunda ronda contra Indiana.

Atkinson ayudó a los Cavs a dar un paso más hacia la postemporada, pero no es seguro que eso sea suficiente para satisfacer al exigente propietario Dan Gilbert, que ha desembolsado más de 400 millones de dólares en un equipo que no le ha entregado un segundo título.

Poco después del partido, Gilbert hizo un breve balance de la temporada en las redes sociales.

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“Hemos dado un paso adelante esta primavera, pero no estamos ni cerca de donde tenemos que estar”, publicó. “No tengo palabras para agradecer a los aficionados el apoyo de este año. Nos esforzaremos todo el verano y haremos todo lo posible para dar el siguiente paso. Trabajaremos duro hasta conseguirlo”.

Harden y Mitchell defendieron incondicionalmente a Atkinson.

“Hicimos algo que no hacíamos desde 2018”, dijo Mitchell. “Amo a Kenny. Amamos a Kenny. Montamos con Kenny. Eso es todo lo que importa. Estamos juntos en esto”.

Nueva York expuso todos los defectos de Cleveland en la cancha y puede haber preparado el escenario para que Gilbert haga movimientos aún más audaces. No hay duda de que ver a su equipo completamente arrollado en el cuarto partido -con miles de aficionados neoyorquinos coreando “¡Knicks en el 4!” - dolió mucho.

Los Cavs seguirán de cerca la inestable situación de la superestrella Giannis Antetokounmpo en Milwaukee. Según los informes, los Bucks han tenido interés en el pasado en el alero de Cleveland Evan Mobley, de 24 años.

Y luego está LeBron James y la posibilidad de que el líder anotador de todos los tiempos de la NBA cierre el círculo de su histórica carrera volviendo a casa por segunda vez. Es agente libre, actualmente en desacuerdo con Los Ángeles Lakers y estudiando el panorama.

En este momento, Cleveland parece necesitarlo de nuevo.

Cuando se le preguntó, Mitchell ni siquiera contempló la posibilidad de unir fuerzas con James. Su principal preocupación era lo que salió mal contra los Knicks.

“Nos barrieron”, dijo. “Tenemos que asumirlo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.