Minneapolis. Los Timberwolves de Minnesota retirarán la camiseta número 21 del alero miembro del Salón de la Fama, Kevin Garnett, esta temporada.

El equipo anunció el viernes que la ceremonia tendrá lugar después del partido del 28 de febrero en el Target Center contra los Celtics de Boston, quienes retiraron la camiseta de Garnett en 2022.

Garnett se convertirá en el segundo jugador en los 37 años de historia de la franquicia en ver retirado su número, después del fallecido Malik Sealy, un amigo cercano y compañero de equipo de Garnett que murió en un accidente automovilístico en el año 2000.

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Garnett tuvo un desencuentro con el expropietario de los Timberwolves, Glen Taylor, pero el club, bajo nueva administración, hizo las paces y lo contrató el año pasado como embajador del equipo. Hizo su primera aparición en el Target Center en abril, durante el último partido de Minnesota de la temporada regular 2025-26.

Garnett ganó el premio al Jugador Más Valioso de la NBA en la temporada 2003-04, llevando a los Timberwolves a las finales de la Conferencia Oeste. Tras jugar los primeros 12 años de su carrera en Minnesota, fue traspasado a los Celtics en 2007, equipo con el que ganó un título de la NBA en su primer año. Regresó a Minnesota en 2015, donde disputó allí su última temporada de las 21 que jugó en la liga.

Kevin Garnett durante la temporada 2003 de la NBA con los Timberwolves de Minnesota. ( ANN HEISENFELT )

Garnett es el líder histórico de los Timberwolves en numerosas categorías estadísticas, incluyendo puntos, rebotes, bloqueos, asistencias y robos.