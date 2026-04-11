El partido del viernes entre el Thunder de Oklahoma City y los Nuggets de Denver pudo haber estado protagonizado por los dos últimos MVP de la NBA: el vigente, el escolta del campeón defensor, Shai Gilgeous-Alexander, y el tres veces ganador, el alero serbioo, Nikola Jokic.

No obstante, ambos fueron descansados en el partido. No estaban solos.

Todos los demás titulares del Thunder y los Nuggets también fueron descartados. Y en toda la liga, no menos de 168 jugadores -incluidos 14 miembros de los Grizzlies de Memphis, que utilizaron sólo seis jugadores en una derrota aplastante en Utah- se mantuvieron fuera el viernes por la noche debido a lesiones o enfermedades.

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▪️ BOS clinches the 2-seed in the East

▪️ NYK clinches the 3-seed in the East

▪️ CLE loses, but clinches the 4-seed in the East

▪️ ATL rises to #5 in East, clinches an Eastern Conference top 6 seed

▪️ POR rises to #8 in West



The NBA Playoffs presented by… pic.twitter.com/jcRLfs2ADM — NBA (@NBA) April 11, 2026

Todos los equipos de la liga jugaron el viernes por la noche el partido 81 -el penúltimo- de sus temporadas. Todos descansan el sábado y vuelven a jugar el domingo para cerrar la temporada regular.

Algunos equipos se jugaban algo el viernes. Otros no. A veces, eso no parecía importar.

“Si no hubiéramos conseguido el primer puesto, todo el mundo jugaría”, dijo el entrenador de los Thunder, Mark Daigneault, a los periodistas antes del partido. “Nos hemos ganado el derecho a través de 80 juegos para manejar sus cuerpos y cosas por el estilo”.

Oklahoma City ya tenía asegurado el puesto número 1 para toda la postemporada, por lo que el descanso y la salud fueron prioridad del Thunder.

Los Nuggets entraron el viernes todavía con una plaza por disputar, y en el caso de Jokic, todavía necesitaba jugar para obtener la elegibilidad para los premios. Necesita jugar un partido más, que tendría que ser el domingo, si quiere entrar en la votación para el MVP, el All-NBA y otros premios.

“Todos somos conscientes de ello”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, quien dijo que el sábado se mantendría “una conversación adulta” sobre el mejor curso de acción con el canastero.

Algunos jugadores llegaron a la elegibilidad de premios con unos minutos de sobra.

El jugador de San Antonio Victor Wembanyama, que necesitaba jugar 20 minutos para alcanzar la norma de 65 partidos y poder optar a los premios de la postemporada, fue retirado tras alcanzar exactamente ese número de minutos, y luego volvió al partido, evidentemente tras haber convencido a los Spurs de que necesitaba un poco más de trabajo en la cancha.

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Acabó con 40 puntos, 13 rebotes y cinco asistencias en 26 minutos.

“Si hubiera tenido 65 (partidos) antes, seguro que no habría jugado”, afirmó Wembanyama.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, dijo: “Necesitamos tanta formación práctica y experiencia en la cancha como podamos. Eso es lo que intentamos hacer sin excedernos”.

El viernes también se batió el récord de disparos. Boston anotó 29 triples, empatando el récord de triples en un partido. Era la cuarta vez en la historia de la NBA que un equipo anotaba 29, y la segunda esta semana después de que Memphis lo hiciera el lunes en su derrota ante Cleveland.

“Afortunadamente, no los gastamos todos en un partido”, dijo el entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla.

¿Ensayo general de los Warriors?

No todos descansaban para los playoffs.

Golden State se estaba preparando para la postemporada o, al menos, para lo que espera que sean los playoffs. Los Warriors van al torneo de play-in y afinaron poniendo a Stephen Curry, Draymond Green y Kristaps Porzingis juntos en la alineación titular por primera vez esta temporada.

“Vamos a echar un vistazo a eso esta noche”, dijo el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, antes de que Golden State jugara contra Sacramento. “Tenemos una temporada llena de datos y películas sobre algunas de las combinaciones. Pero algunas de las decisiones que tenemos que tomar, no hay datos. Es sólo una especie de corazonada, así que tenemos que ver algunas de ellas esta noche”.

Jazz y Grizzlies se combinan para utilizar a 13 jugadores

Utah -un equipo que parece haber pasado la temporada asegurándose de tener un registro entre los cuatro últimos para garantizar una elección entre los ocho primeros del draft- utilizó a siete jugadores en su victoria por 147-101 sobre Memphis, y fue el equipo más profundo.

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Memphis sólo tenía seis jugadores.

No fue el partido del año, por decirlo suavemente.

“Enhorabuena al Jazz”, declaró Tuomas Iisalo, entrenador de Memphis. “Han jugado muy bien. Han lanzado muy bien. Sabíamos que teníamos pocas fuerzas para este partido. Los chicos dieron todo lo que tenían, pero se notaba que estaban muy fatigados”.

El entrenador del Jazz, Will Hardy, calificó el partido como una gran forma de terminar el calendario de Utah en casa.

“Fue una noche divertida”, dijo Hardy.

El panorama de los playoffs se aclara

Atlanta se convirtió en el undécimo equipo en hacerse con una de las 12 plazas garantizadas para los playoffs, superando a un Cleveland que sentó a Donovan Mitchell.

“Se siente muy bien”, dijo el escolta CJ McCollum después de que los Hawks consiguieran el puesto 5 ó 6 en el Este. “Los chicos hicieron un gran trabajo de unión”.

En otras noticias relacionadas con los playoffs:

- Boston se aseguró el 2º puesto en el Este, por detrás del 1º, Detroit (que ya había ganado).

- Nueva York se aseguró el nº 3 en el Este.

- Cleveland es con toda seguridad el nº 4 del Este tras esa derrota ante los Hawks.

- Atlanta sabe que estará en los playoffs, ya sea como cabeza de serie nº 5 o nº 6.

- Charlotte estará en el torneo de repesca tras caer ante Detroit.

- Orlando no estará peor que en el partido de play-in 7-vs.-8 en el Este.

- Miami se clasifica para el partido de desempate entre 9 contra 10 en el Este.

- Portland venció a Los Angeles Clippers, dando a los Trail Blazers la pista interior para la semilla No. 8 en el Oeste. Los Clippers se habrían hecho con el nº 8 con una victoria, y ahora necesitan ayuda el domingo para evitar ser el nº 9.

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¿Cuál es la diferencia? Los equipos que juegan 7 contra 8 tienen dos oportunidades de ganar un partido y entrar en los playoffs. Los equipos 9-vs.-10 tienen que ganar dos partidos de eliminación para avanzar.

“Es una victoria muy importante”, declaró Deni Avdija, estrella de los Blazers.

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El periodista deportivo de AP Josh Dubow ha contribuido a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.