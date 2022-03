El Equipo Nacional de Baloncesto de Puerto Rico no ha convencido en las victorias, ha sufrido en las derrotas e incluso ha competido a medias en sus más recientes partidos internacionales. No empece a eso, ya está clasificado a la siguiente ronda del sistema de clasificación a la Copa del Mundo de la FIBA del 2023.

Mirando al balance, el dirigente nacional Nelson Colón cree que el panorama es alentador para lograr uno de los siete espacios que FIBA América tiene reservado en la Copa del Mundo que se jugara entre Filipinas, Japón e Indonesia el año que viene.

“Perdimos con México por seis puntos. Nos ganamos a Cuba dos veces. Competimos con Estados Unidos por 20 minutos; en la segunda mitad no competimos. Y todavía no tenemos el equipo que queremos tener. Sabemos que podemos ser mejores de lo que hemos sido. Una vez tengamos el mejor talento, una vez nos enfoquemos, de mantener este grupo lo más que pueda (Gary Browne, Chris Ortiz, Gian Clavell...). Hay que darle continuidad a esas piezas importantes. Una vez el equipo engrane vamos a ser mejores porque no hemos podido estar juntos todavía”, dijo Colón.

Nelson Colón quiere darle continuidad en la Selección a Chris Ortiz, entre otros jugadores. ( Ramon Espinosa )

Puerto Rico clasificó a la segunda ronda del clasificatorio jugadas dos de las tres ventanas que componen la primera ronda del torneo. Actualmente marcha en el tercer lugar en el Grupo D con marca de 2-2 y seis puntos. Necesitaría lograr dos triunfos en la última ventana de la primera ronda en julio para posicionarse por arriba de la tercera posición. Por suerte, por haber vencido ya dos veces a Cuba se agenció el pase de ronda. Lideran el Grupo Estados Unidos y México, ambos con marca de 3-1 y siete puntos. Cuba está en la cuarta plaza con 0-4 y cuatro puntos.

El dirigente dijo que el gerente general de la selección, Carlos Arroyo, le informó que ha estado en comunicación con jugadores que no estuvieron en la pasada ventana y agregó que le comunicó que éstos le dijeron que sí estarán presentes en el verano.

Eddie Casiano, de frente, abraza a su sucesor al frente del Equipo Nacional, Nelson Colón. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, también dijo el lunes que el mejor talento de Puerto Rico estará disponible en julio, cuando cierra la primera ronda de clasificación, así como en agosto, cuando inicia la segunda y final ronda de ventanas de clasificación.

Puerto Rico jugaría en la segunda ronda del clasificatorio ante los tres equipos mejores posicionados del Grupo B. Al día sus rivales serían Brasil, Uruguay y Chile.

Colón señaló a los dos partidos que le restan a la selección en la primera ronda para mejorar la tercera posición y para medir fuerzas nuevamente con Estados Unidos, que le arrolló el jueves pasado en la segunda mitad del partido, jugar frente al público boricua y reunir el mejor talento.

Estados Unidos y México serán los rivales de Puerto Rico en julio en el coliseo Roberto Clemente. El 1 de julio el choque será ante los norteamericanos y el 4 de julio ante los centroamericanos.

“Venir a casa a jugar frente a nuestra gente es clave. Sabemos que para el verano vamos a poder contar con cierta cantidad de jugadores disponibles. Ojalá tenga todo el equipo y tengamos un problema dulce. Carlos Arroyo está reclutando. Vamos a mantener el equipo funcionando en el tiempo en que no estemos jugando, activo, tocando base. El juego de México es vital. Podemos llegar segundos, tratando de mantener la mejor posición posible para la segunda ronda”, dijo.

Nelson Colón: "Carlos Arroyo me envió un mensaje de que ha estado hablando con los jugadores que no estuvieron en esta ventana, en el proceso de 'que no pudimos estar, jugaron bien y vamos a estar en la próxima'. ( teresa.canino@gfrmedia.com )

Puerto Rico pasa por su tercera experiencia de ventanas clasificatorias desde el 2018 al 2019, siendo la primera la del sistema de clasificación a la Copa del Mundo China 2019 y la segunda la jugada entre al 2019 y 2020 en el proceso de clasificación al torneo Americup 2022.

En ruta al pasado Mundial en China, Puerto Rico se clasificó como el sexto mejor equipo de los siete del continente de América. Lo hizo jugando para marca global de 8-4 y 20 puntos. República Dominicana clasificó séptimo y último, siendo el mejor de todos los demás equipos en contienda no clasificado como uno de los primeros tres de su grupo de segunda ronda.

En su autoevaluación como dirigente nacional, Colón dijo que prefiere esperar al final de la corriente ronda para darse una nota de calificación.

Pero sí dijo que es un estudiante en el mundo FIBA, sobre todo en el proceso de las ventanas, que es muy distinto en comparación a sus trabajos previos en clubes, los que le cualificaron para ser escogido dirigente nacional.

“Es muy distinto. En los clubes vas con tu equipo, con tus refuerzos. Aquí tenemos que esperar. A veces tenemos un equipo una semana antes de salir, alguien se lastima o pasa algo. Es un ritmo totalmente diferente, empezando por ahí, seguido por la forma en que se juega, el pito, el ritmo de juego. Sigo siendo un aprendiz como entrenador. Y como líder, trató de mantenerme actual y mantener el ambiente de trabajo óptimo”, dijo.