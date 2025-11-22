Houston. Nikola Jokic se acreditó 34 puntos, diez rebotes y nueve asistencias, mientras que Jamal Murray agregó 26 unidades y diez asistencias para que los Nuggets de Denver resistieran y superaran el viernes 112-109 a los Rockets de Houston.

Jokic, quien anotó 24 puntos en la segunda mitad, terminó atinando 11 de 20 tiros de campo. Tim Hardaway Jr. sumó 12 puntos desde el banco por los Nuggets, que dispararon con un 53% de efectividad.

Denver mejoró a 2-1 en la Copa NBA con un partido restante el 28 de noviembre, en casa contra los Spurs. Los Rockets cayeron a 1-2 en el certamen, con un duelo por disputar contra los Warriors el miércoles.

Reed Sheppard anotó 27 puntos, un récord personal, para liderar a los Rockets, quienes vieron interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas. Consiguió 20 puntos en la primera mitad, al embocar ocho de 11 disparos, incluidos cuatro de seis triples.

Amen Thompson agregó 22 puntos y siete rebotes, Jabari Smith Jr. contabilizó 21 tantos y 11 tableros, Alperen Sengun anotó 14 unidades y Kevin Durant terminó con 13 por Houston, que ostentó un 44% de efectividad en el disparo.

Avdija y Clingan logran doble-doble en victoria de Trail Blazers, 127-123 sobre Warriors

San Francisco. Deni Avdija facturó 26 puntos, estableció un récord personal de 14 asistencias y capturó seis rebotes para que los Trail Blazers de Portland se impusieran el viernes 127-123 a los Warriors de Golden State en la Copa NBA.

Avdija embocó sólo seis de 14 disparos de campo, pero acertó 12 de 13 tiros libres, incluidos dos con 9,8 segundos restantes. Los Blazers vencieron a los Warriors como visitantes por primera vez desde el 1 de enero de 2021.

Deni Avdija, de los Trail Blazers de Portland, trata de conservar el balón frente a Draymond Green (izquierda) y Gary Payton II, de los Warriors de Golden State, en el partido del viernes 21 de noviembre de 2025 (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) ( Godofredo A. Vásquez )

Donovan Clingan logró un récord personal de 22 puntos y se apoderó de diez rebotes. Caleb Love anotó 26 unidades, Toumani Camara agregó 20 y Sidy Cissoko firmó 15.

Portland ostentó la ventaja durante todo el cuarto periodo, pero Golden State se mantuvo cerca gracias a otra noche brillante de Stephen Curry. El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA anotó 38 puntos e hizo nueve triples, dos en los minutos finales para mantener a los Warriors cerca.

Con un marcador de 115-111 y 4:08 minutos restantes, los Warriors perdieron la oportunidad de acercarse. A Butler se le cobró una falta ofensiva mientras luchaba por un rebote. El entrenador de Golden State, Steve Kerr, desafió la decisión, pero ésta se mantuvo.

Butler anotó 20 puntos y Brandin Podziemski obtuvo también 20. Draymond Green contabilizó 11 puntos y ocho rebotes en la tercera derrota consecutiva de los Warriors.

Portland tiene un récord de 2-1 en la Copa, mientras que los Warriors están 1-2.

Gilgeous-Alexander anota 31 puntos, Thunder domina el 3er cuarto y apalea al Jazz 144-112

Salt Lake City. Shai Gilgeous-Alexander anotó 31 puntos y el Thunder de Oklahoma City montó una racha de 33-4 para apalear el viernes 144-112 al Jazz de Utah en un encuentro de la Copa NBA.

El Thunder, campeón vigente de la NBA, mejoró a una foja de 16-1 en la campaña y extendió a ocho su racha de victorias.

Gilgeous-Alexander estaba atinando menos del 27% de sus triples después de siete partidos, pero ha acertado la mitad de sus tiros de larga distancia desde entonces. Metió en el aro sus tres intentos desde más allá del arco contra Utah, además de nueve de 13 tiros de campo y diez de 12 desde la línea de castigo.

Isaiah Joe anotó 16 puntos y Jaylin Williams aportó cinco triples para totalizar 15 puntos, su mayor cifra de la campaña, por Oklahoma City. El Thunder — 2-0 en la Copa NBA — acertó un 61,4% de sus disparos de campo y atinó el 62,2% de sus triples, su mejor efectividad de la campaña (de 37-23).

Keyonte George anotó 20 puntos y Lauri Markkanen agregó 19 por el Jazz, que tiene un récord general de 5-10 y marcha de 0-3 en la Copa NBA.

El Thunder forzó 28 pérdidas de balón y las convirtió en 44 puntos, interrumpiendo las jugadas del Jazz y frustrando visiblemente a los jugadores de Utah.