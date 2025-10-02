Nikola Jokic se pasea entre los canasteros más galardonados en la historia de la NBA, con tres premios de Jugador Más Valioso, un campeonato y siete selecciones al Juego de Estrellas, por lo que sabe mejor que nadie lo que se necesita para ser exitoso en la mejor liga del mundo.

El serbio, de 30 años, disputará su undécima temporada con los Nuggets de Denver, un equipo cuyas expectativas han sido altas cada año desde que el estelar centro se consolidó en la liga.

Sin embargo, esta campaña promete ser distinta a las anteriores, no solo por la adición de Jonas Valančiūnas, Cam Johnson, Tim Hardaway Jr. y Bruce Brown al plantel.

El puertorriqueño José Juan Barea fungirá como asistente del dirigente David Adelman, movida que marca el regreso del otrora armador a la NBA desde que fue cortado por los Mavericks de Dallas en 2020.

Barea jugó con los Mavericks 11 de sus 14 campañas. Además, formó parte de aquella memorable escuadra que derrotó al Heat de Miami de LeBron James en 2011 para darle a Dallas su primer título en la NBA, hazañas que le ganaron el respeto de figuras como Jokic.

“Esta es la primera vez que estoy alrededor de ellos porque llegué hace unos días. Cuando alguien está 14 años en la liga y ha jugado con muchos equipos, yo lo respeto y lo escucho sin importar cuántos minutos jugaba. Ellos saben de lo que hablan. Vivieron muchas experiencias durante su paso en la liga”, dijo el tres veces MVP sobre Barea durante una práctica de pretemporada de los Nuggets.

Barea y Jokic llegaron a coincidir en la NBA. Se vieron las caras múltiples veces desde el 2015 hasta el 2020, pero nunca tuvieron la oportunidad. Ahora el boricua podrá entrenar a quien muchos consideran el mejor jugador del mundo en la actualidad.

La temporada 2025-26 de la NBA arrancará el 21 de octubre, pero Denver tendrá su primer juego dos días después contra los Warriors de Golden State.

Los Nuggets fueron eliminados en siete juegos por el Thunder de Oklahoma City en las pasadas semifinales de la Conferencia del Oeste. En la fase regular, terminaron en la cuarta posición del Oeste con marca de 50-32.