El negro, amarillo y blanco era la combinación de colores a los Rafael “Pachy” Cruz estuvo acostumbrado vestir durante 28 añosen su afiliación con los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Sin embargo, a partir de la próxima temporada del BSN, Cruz lucirá las tonalidades emblemáticas de los Piratas de Quebradillas luego de hacer oficial su integración a la franquicia como dirigente por los próximos tres años.

Cruz cerró el capítulo en su historia con los Capitanes luego de siete temporadas al mando del conjunto. Durante ese periodo ganó tres campeonatos (2016, 2018 y 2021). Igualmente jugó para ellos en 20 de sus 21 temporadas como jugador, ganando igualmente cuatro campeonatos con la franquicia (2005, 2008, 2010 y 2011).

“No se siente raro tener los colores de los Piratas, pero sentimentalmente fue difícil. Esto es un negocio y tuve que tomar en consideración el bienestar de mi familia. Llegó el momento, tomé la decisión y estoy listo para el nuevo reto. No lo tenía planificado. Me concentro en los retos y las cosas positivas. Me siento agradecido de que hayan pensado en mí para unirme a la familia de los Piratas de Quebradillas”, reaccionó Cruz, de 43 años.

Cruz comenzó su trayectoria en el BSN con los Capitanes en 1994. Permaneció con la franquicia como jugador hasta el 2013. En el 2014 vistió la camiseta de los Atléticos de San Germán antes de dar el paso para iniciar su carrera como dirigente. Marcharse de Arecibo rumbo a Quebradillas no estaban en los planes inmediatos de Cruz, pero confesó que las negociaciones con la gerencia de los Capitanes para continuar al frente del equipo no progresaron como esperaba y, por ello, optó por otro rumbo.

“Mi mentalidad no era salir de Arecibo, no estaba planificado irme. Cuando uno llega a un equipo nuevo es un reto y las expectativas son altas, que es ganar un campeonato. El proceso de asimilar no estar en Arecibo fue difícil. No llegamos a unos acuerdos con Frabián Eli Carrión, quien me trató con mucho respeto, pero cuando enganché el teléfono caí en cuenta que era el final”, relató.

Lee Sepulvado, copoderado de la franquicia, compartió que tan pronto llegó a sus oídos la noticia de que estaría disponible para tomar las riendas de los Piratas, abrió el canal de comunicación con el fin de persuadir a Cruz a que saltara de barco.

“Pachy se convirtió en nuestra primera opción y tan pronto supimos que estaba disponible, iniciamos las conversaciones. Estamos entusiasmados con el proyecto y el nuevo capítulo que vamos a comenzar juntos”, dijo.

“Soy abogado y parte de mi trabajo es argumentar y tratar de convencer a las personas. Le recalqué que esto es parte del negocio del baloncesto y estas cosas pasan. Parte de mi discurso fue que tarde, pero seguro, saldría de Arecibo. La pregunta era cómo iba a controlar su salida”, continuó Sepulvado.

Pasa la página

Mientras Cruz concentra sus esfuerzos para su próxima encomienda profesional, lamenta el ambiente de incertidumbre que se respira en el interior de los Capitanes. Frabián Eli y el cantante Anuel AA están enfrascados en unas batallas legales y la franquicia está en proceso de encontrar otras personas que tomen las riendas en la parte administrativa. Hace poco Tony Ruiz fue contratado como dirigente.

“Es lamentable, como deportista, no solo como arecibeño. Son cosas que suceden. Espero que se puedan resolver de la mejor manera no solo para los muchachos, también para la franquicia y el baloncesto en Puerto Rico. Todos los equipos en el BSN son importantes. Que se pueda resolver para que los Capitanes jueguen”, destacó.