Estados Unidos confirmó hoy viernes su condición de favorito al título del Mundial FIBA Sub-17 al imponerse 149-82 sobre el Equipo Nacional de Puerto Rico en los cuartos de final, apoyado en una ofensiva implacable y una marcada superioridad física y colectiva.

Los estadounidenses alcanzaron la mayor producción ofensiva del torneo en la historia, al encestar el 64.4% de sus tiros de campo (56 de 87), repartir 45 asistencias y dominar los tableros 65-28 para asegurar su pase a las semifinales.

El pívot Joaquim Boumtje Boumtje encabezó el ataque con 31 puntos y 16 rebotes, además de acertar 11 de sus 13 intentos de campo, mientras NaVorro Bowman Jr. y Cayden Daughtry aportaron 19 unidades cada uno. Clarence Rosser Jr. añadió 18 puntos y Estados Unidos colocó a 11 de sus 12 jugadores disponibles en el marcador.

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Joaquim Boumtje Boumtje 31 pts, 16 reb

NaVorro Bowman Jr. 19 pts@CayDBaller 19 pts, 10 reb



🇺🇸 #USABMU17 x #FIBAU17 pic.twitter.com/2yuFVmji4k — USABJNT (@usabjnt) July 3, 2026

Puerto Rico, que había alcanzado por primera vez en su historia los cuartos de final del torneo Sub-17, encontró dificultades desde el inicio para contener el ritmo ofensivo de los estadounidenses. La profundidad de la plantilla rival permitió mantener una presión constante durante los 40 minutos, sin que la diferencia dejara de aumentar.

Estados Unidos tomó control temprano gracias a su eficiencia cerca del canasto y a una defensa que generó pérdidas y transiciones rápidas. A medida que avanzó el encuentro, la ventaja se amplió con una combinación de ataques en la pintura y acierto desde el perímetro, donde convirtió 15 triples.

El armador Dwight Gaines fue el mejor anotador de Puerto Rico con 24 puntos, incluidos siete triples en 13 intentos. Alexis Fuentes agregó 10 tantos y Jomar Rodríguez Rivera terminó con nueve.

Alexis Fuentes toma una bandeja en el partido ante Estados Unidos. (FIBA) ( Suministrada )

Sin embargo, el conjunto boricua tuvo una tarde difícil en ataque al lanzar apenas para un 33.7% desde el campo. Aunque convirtió 15 triples, necesitó 47 intentos para conseguirlos y nunca encontró respuesta al poderío ofensivo estadounidense.

La diferencia también quedó reflejada en la circulación del balón. Estados Unidos acumuló 45 asistencias en 56 canastos, muestra de un ataque colectivo que constantemente encontró al jugador mejor ubicado para definir.

Pese al revés, Puerto Rico firma la mejor actuación de su historia en un Mundial FIBA Sub-17 tras instalarse entre los ocho mejores equipos del planeta. El seleccionado aún disputará los partidos de clasificación para definir su posición final entre el quinto y el octavo lugar del campeonato.

Estados Unidos, por su parte, continuará su marcha invicto en busca de otro título mundial en la categoría, reafirmando el dominio que históricamente ha ejercido en el baloncesto juvenil internacional.