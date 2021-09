Filadelfia. La brecha entre los 76ers de Filadelfia y su armador estrella se rompió sin remedio. No hubo vuelta atrás, el trato estaba hecho: Allen Iverson fue cambiado a los Piston de Detroit.

El presidente del equipo, Pat Croce, había intentado arreglar la relación entre Iverson, la estrella de la franquicia, y el entrenador Larry Brown, pero descubrió que ambos lados no estaban dispuestos a ceder en los aspectos más espinosos de sus desacuerdos.

“Fue una experiencia horrible”, recuerda Croce.

Y nunca fue más penosa que cuando Croce recibió la llamada del gerente general Billy King, en su casa de Ocean City, Nueva Jersey, en el verano de 2000, diciendo que se había llegado a un intercambio con los Pistons y que Iverson, sus tardanzas habituales y sus enfrentamientos en ascenso con Brown habían jugado su último partido con los Sixers.

PUBLICIDAD

“No pude proteger a Allen”, dijo Croce. “Si no iba a escuchar al entrenador y si iba a llegar tarde a la práctica o se iba a perder, no podría hacer nada al respecto”.

La siguiente llamada que hizo Croce fue a Iverson, con un mensaje simple: “Te cambiarán, Allen. No puedo proteger el portón delantero si dejas la puerta trasera abierta. No hay forma”.

Eso fue todo, hasta que dejó de serlo. El centro suplente de los Sixers, Matt Geiger, se negó a renunciar a una cláusula de contrato que le habría valido un aumento salarial del 15% si hubiera sido cambiado. Incapaz de encontrar otra combinación que funcionara, el trato se canceló.

Iverson siguió siendo un Sixer.

Y no hizo pucheros esa temporada. No lloriqueó porque su entrenador dijera cosas que hirieron sus sentimientos. Años antes de su famosa diatriba sobre la práctica, Iverson mostró su mejor comportamiento profesional en 2000-01 y llevó a los Sixers a la Final de la NBA mientras ganaba el MVP.

“Excedió todo lo que dijo que iba a hacer”, dijo Croce. “Nunca faltó a la práctica, nunca más llegó tarde a la práctica. Nunca diré que le encantaba la práctica. Pero te lo digo, se fortaleció entrenando, hizo todo lo que se le pidió “.

Dos décadas más tarde, los Sixers están nuevamente en un curso de colisión para el divorcio con otro guardia voluble, Ben Simmons. El Philadelphia Inquirer informó que Simmons, con 147 millones de dólares y cuatro años restantes en su contrato, dijo en una reunión el mes pasado en Los Ángeles con figuras claves de la franquicia, incluido el presidente del equipo Daryl Morey y el entrenador Doc Rivers, que quería ser canjeado. Rivers fue a ESPN esta semana y trató de hacer las paces en público con Simmons, exponiendo su caso para que el tres veces All-Star regrese al equipo que lo convirtió en la primera selección del draft de 2016.

PUBLICIDAD

“Les puedo decir desde el principio, nos encantaría recuperar a Ben, y si podemos, vamos a intentar hacer eso”, dijo Rivers. “Ben tiene un contrato a largo plazo, así que está en nuestras manos y lo queremos de vuelta”.

Los Sixers, por supuesto, deberían querer que Simmons regrese, especialmente si Morey no puede encontrar un intercambio adecuado que traiga de vuelta el tipo de botín que mantendría a la franquicia cerca de la cima de la Conferencia Este.

Cerca de la cima, no en la cima.

El australiano de 25 años ha sido durante mucho tiempo su propio jugador en Filadelfia, y se negó, por ejemplo, a la petición del exentrenador Brett Brown en 2019 de lanzar al menos un triple por partido. Intenta ser mejor, le pidió Brown. Simmons, en cambio, intentó siete triples esa temporada y acumular cinco triples en 34 intentos en sus cuatro años de carrera.

Pero la gota que colmó el vaso puede haber sido la secuela de la impactante salida de segunda ronda de los Sixers ante los Atlanta Hawks la temporada pasada en las semifinales del Este. Los Sixers perdieron tres partidos en casa, y Simmons cargó con la culpa de los fanáticos e incluso dentro del vestuario.

Simmons disparó de 73-25 (34%) desde la línea del tiro libre en los playoffs y falló 27 solo contra Atlanta.

Su momento decisivo como Sixer llegó cuando dejó pasar una donqueo abierto que habría empatado el juego al final del Juego 7. Escuchó pasos y pasó la pelota, y dejó pasar la oportunidad de llevar a los Sixers a la siguiente ronda.

PUBLICIDAD

Joel Embiid, durante mucho tiempo un favorito de los fanáticos de Filadelfia y segundo lugar en la votación del premio al Jugador Más Valioso de la NBA, calificó la jugada como el “punto de inflexión” en la derrota del final de la temporada. Después del juego, se le preguntó a Rivers si Simmons aún podría ser un base armador para un equipo de campeonato como el que quieren ser los Sixers.

“No conozco la respuesta en este momento”, dijo. “No sé la respuesta a eso”.

Rivers fue el defensor más acérrimo de Simmons durante toda la temporada, elogiando al guardia en cada entrevista de Zoom que pudo, incluso rechazando preguntas que sugerían que Simmons no estaba haciendo lo suficiente porque no podía disparar. Rivers se quedó perplejo con Simmons como candidato a Jugador Defensivo del Año y dijo que el escolta era “demasiado bueno” para las críticas que le lanzaban.

“Él hace otras cosas para su equipo, y no entiendo por qué eso no se está siendo reconocido en nuestra ciudad”, dijo Rivers durante la serie de primera ronda contra los Wizards. “Sabes, todos en el equipo no tienen que ser un anotador para ayudar al equipo. Ben anota, pero Ben crea anotaciones para nosotros. Eso es lo que hace “.

Cualquiera sea la razón de su descontento (Simmons no ha hablado públicamente desde que terminó la temporada), los Sixers ingresan al campo de entrenamiento la próxima semana tratando de ganar en el mejor momento de Embiid como jugador con Simmons preparado para sentarse y no jugar si no es cambiado de equipo.

PUBLICIDAD

Croce dijo que cuando Iverson regresó, “se dio cuenta de que estaba equivocado”.

¿Simmons verá el problema de la misma manera?

“Si dijera: ‘Voy a regresar, voy a trabajar más duro, voy a trabajar en mis tiros libres, lo que sea’, Filadelfia lo abrazaría”, dijo Croce. “Sería la segunda venida. Sería increíble. Verdaderamente. Sería genial para el equipo, sería genial para la franquicia. Y luego, si no quería quedarse, valdría algo”.

“En este momento, sus sentimientos están heridos y no se da cuenta de que él es el origen de su propio dolor”.