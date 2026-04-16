André Curbelo admiraba a Kobe Bryant desde pequeño.

El armador de los Atléticos de San Germán siempre lo ha considerado un referente en el baloncesto por su famosa “Mamba Mentality”.

Esa ética de trabajo obsesiva con la perfección lo llevó a ganar cinco campeonatos en la NBA con los Lakers de Los Ángeles y a consolidarse como una de las máximas leyendas del deporte.

Curbelo compartió que, más allá de la comodidad, esa mentalidad es la razón por la que solo utiliza tenis Nike de la línea del fenecido escolta para jugar en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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“En mi opinión, son cómodos y la persona que los usó es un jugador que tenía una mentalidad que muchos jugadores aspiran a tenerla. Es difícil tenerla; hay pocos con una mentalidad así”, expresó el base a Primera Hora sobre su calzado preferido.

“Como Kobe y (Michael) Jordan, no va a haber más ninguno. Yo los uso por la comodidad y por la persona que fue Kobe. Honestamente, mi pie ya está acostumbrada a la Kobe”, continuó.

Desde su trágicamente en 2020, ha habido una dramática alza en canasteros que utilizan las zapatillas Nike de Bryant tanto en el BSN como en la NBA. Según un estudio realizado por la cadena estadounidense Spectrum SportsNet, 136 jugadores utilizaron los tenis del “Black Mamba” en la temporada 2024-25 de la NBA.

Un par de modelos Nike Kobe IX Elite Low Protro utilizado por André Curbelo. ( BSN / José Santana )

Esto representó cerca del 24 por ciento de todos los canasteros de la mejor liga del mundo, convirtiéndola en la línea de zapatillas más popular de la liga en ese periodo, siendo la modelo Nike Kobe 6 la más utilizada. La segunda más popular fueron los tenis de Kevin Durant, también de la marca Nike, con 30.

Mientras, una mirada a los jugadores del BSN en un juego entre Carolina-Canóvanas y Qubradillas confirma que, al menos, ocho de cada 10 jugadores visten la línea de Bryant.

George Conditt IV, por su parte, es otro jugador que solo utiliza calzado de Bryant cuando salta a la cancha en la llamada “liga más dura”. El centro de los Gigantes de Carolina-Canóvanas es un canastero muy distinto a Curbelo con sus 6’11” pies de estatura.

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Aun así, piensa que la línea Kobe es la mejor opción para jugadores altos, pese a su diseño de corte bajo y poca protección en los tobillos.

“Para mí, son tenis cómodos. Yo uso siempre plantillas, que ayudan a darme soporte en la planta del pie. Ya no puedo utilizar tenis altos. Antes lo solía hacer, pero siempre me torcía el tobillo”, contó Conditt IV a este medio previo a una práctica de los Gigantes, en la que tenía cerca de cinco pares de zapatillas Kobe para escoger.

“Las personas tienen un concepto erróneo sobre los tenis altos. Piensan que te protegen los tobillos por ser altos, pero los tenis con un corte mediano o bajo permiten que tus tobillos tengan mayor flexibilidad. Tal vez te puedas torcer el tobillo en una de estas, pero te recuperarás más rápido por la flexibilidad que te da. Por eso siempre me quedaré con mis Kobe”, abundó.

Conditt IV explicó que, al seleccionar los tenis que utilizará en un juego, busca comodidad y que su pie tenga el espacio necesario que entiende que necesita para moverse con rapidez en el tabloncillo. No obstante, cree que jugadores de menor estatura, como Tremont Waters, se ven beneficiados de calzado con otras características.

El pívot relató que, en algún momento de su carrera, Waters solo vestía la línea de Luka Doncic, tenis con un corte un poco más alto que las Kobe. Esto se debe a que, al realizar regates, se apoya en el lateral del pie, y el diseño de estas zapatillas le brinda mayor soporte en esa zona.

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“Son detalles pequeños como esos los que determinan qué tenis preferimos como jugadores”, aseguró Conditt IV.

Otros canasteros, como Jaysean Paige, no le prestan tanta atención al calzado que usarán esta temporada. El escolta de los Mets de Guaynabo también viste este año de la línea Kobe, aunque confesó que el par que usa actualmente fue un regalo que recibió durante el verano, mientras practicaba en su alma mater, la Universidad de Virginia Occidental.

Jaysean Paige, escolta de los Mets de Guaynabo. ( BSN / José Santana )

“Yo solo uso los tenis más cómodos que encuentre. Si encuentro un par que considero cómodo, lo utilizaré así sean Kobe u otra línea. Solo busco comodidad, agarre y durabilidad. No me gusta cambiarlas mucho durante la temporada. Prefiero usar solo un par todo el año”, comentó Paige a este diario.

La realidad es que muchos canasteros lucen zapatillas de Bryant por su diseño ligero, corte bajo, gran tracción y lo que representa el legendario escolta tanto dentro como fuera de la cancha. Empero, no siempre el calzado que portaban los baloncelistas tenía estas características.

Los tenis de líneas exclusivas de jugadores, como Bryant, Durant o LeBron James, no siempre fueron la norma. Durante la década de los 60, lo que predominaba en el mercado eran las icónicas Converse Chuck Taylor All Star.

No fue hasta los años 70 cuando el legendario armador de los Knicks de Nueva York, Walt “Clyde” Frazier, se convirtió en el primer jugador de la NBA en tener un calzado signature con las Puma Clyde.

Pero fue en los 80 y 90 donde cambió el juego con la popularidad de las Air Jordan. En la actualidad, más de 150 canasteros tienen sus propias líneas de zapatillas con distintas marcas.