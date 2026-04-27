Los Piratas de Quebradillas le pusieron fin el domingo a su mala racha al conseguir su primera victoria de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), al vencer, 96-95, a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.

Con el resultado, Quebradillas colocó su marca a 1-12, aún en el sótano de la sección B. Santurce, por su parte, vio caer su récord a 5-7, en el cuarto puesto en la sección A.

La ofensiva de los Piratas contó con cuatro jugadores en doble dígito, liderados por Emmanuel Mudiay con 30 puntos. Le siguió Thomas Robinson, quien firmó una destacada actuación con un doble-doble de 27 tantos y 14 rebotes.

Por los Cangrejeros, cinco jugadores anotaron en doble cifra. Ángel Rodríguez fue el mejor anorador con 19 puntos, seguido por Jordan Howard con 18 tantos, Ángel Matías con 17 y Devon Collier con 16.