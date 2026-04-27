Nueva York. El ping-pong y el shuffleboard ya no están más en el clubhouse de los Mets de Nueva York esta temporada, fueron reemplazados por un tablero de ajedrez y una mesa de cribbage.

Las actividades recreativas han cambiado, pero el declive de aspirante a contendiente a ocupar el sótano sigue sin frenarse.

Nueva York perdió 15 de sus últimos 17 juegos después de ser barrido 3-1 y 3-0 en una doble cartelera el domingo por los Rockies de Colorado, un equipo que perdió 119 juegos el año pasado. Los Mets están empatados con su rival del Este de la Liga Nacional, Filadelfia, con el peor récord de las Grandes Ligas: 9-19.

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“Es difícil de explicar”, comentó el mánager de los Mets, el venezolano Carlos Mendoza. “Simplemente no es una buena actuación. Malos turnos al bate de arriba abajo”.

Con el mejor récord de las Grandes Ligas de 45-23 al inicio de la jornada del 13 de junio del año pasado, los Mets tienen marca de 47-74 desde entonces. La remodelación de la temporada baja, que vio partir a Pete Alonso, Brandon Nimmo y el boricua Edwin “Sugar” Díaz, y llegar a Bo Bichette, Marcus Semien y Devin Williams, hasta ahora se ha desinflado.

“Todos sabemos qué tipo de talento tenemos en esa alineación y qué tipo de bateadores tenemos y cuánto daño pueden hacer”, manifestó el estelar jardinero dominicano Juan Soto. “Así que es cuestión de tiempo para que despierten y saquen lo mejor de sí mismos”.

Nueva York está a 10.5 juegos del líder del Este de la Liga Nacional, Atlanta, y a siete juegos del último comodín de la Liga Nacional. Su arranque de 28 juegos iguala al de los Mets de expansión de 1962 -que perdieron 120 juegos-, junto con 1964 y 1983, como el segundo peor en la historia del equipo, detrás de un inicio de 8-20 en 1981.

“No es bueno. Tenemos que ser mejores”, dijo Brett Baty. “Estamos trabajando. Todos los muchachos están trabajando muy duro”.

Las 92 carreras de Nueva York son la menor cantidad en las Grandes Ligas y sus 20 jonrones están uno por encima del mínimo de las mayores. Su OPS de .625 es el peor. Los Mets han anotado una carrera o ninguna en 10 ocasiones, incluidas cinco blanqueadas.

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Un día después de que el boricua Alex Cora, de Boston, se convirtiera en el primer mánager de Grandes Ligas despedido esta temporada, Mendoza señaló que la seguridad de su puesto no es una preocupación.

“Lo único que me preocupa aquí es que tengo que poner a los muchachos en marcha”, expresó Mendoza. “Sé que las preguntas van a seguir apareciendo, pero mi trabajo es encontrar la manera de sacar a esos muchachos de este bache”.

Mendoza indicó que el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, no le había dado ninguna garantía.

“Vengo aquí todos los días. Tengo una relación con David, con todos”, afirmó. “Vengo aquí todos los días a hacer mi trabajo”.

Kodai Senga cayó a 0-4 con su tercera mala apertura consecutiva, y fue sacado del juego en la tercera entrada del segundo partido. All-Star en 2023, cuando fue segundo en la Liga Nacional con una efectividad de 2.98, Senga tiene una efectividad de 9.00 y ha permitido la mayor cantidad de jonrones del equipo, cinco, en apenas 20 entradas.

“Obviamente no es lo suficientemente bueno”, dijo Mendoza.

Planeaba tener una conversación con el derecho japonés de 33 años. El contrato de Senga, de $75 millones por cinco años, que se extiende hasta la temporada 2027, especifica que el lanzador no puede ser enviado a las ligas menores sin su consentimiento.

“Eso amerita muchas conversaciones con muchas personas diferentes”, dijo Senga a través de un traductor. “No puedo darle una respuesta de sí o no en este momento”.

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Consideraría un rol como relevista.

“Lo he hecho en el pasado, así que no creo que eso sea un problema”, señaló.

En busca de ofensiva, New York planea designar para asignación a Tommy Pham y ha acordado un contrato de Grandes Ligas con Austin Slater, dijeron dos personas familiarizadas con el movimiento, que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque las decisiones no habían sido anunciadas.

Pham, de 38 años, está de 13-0 en nueve juegos desde que fue subido el 13 de abril. Slater, de 33, bateó para .174 en 28 apariciones al plato con Miami, que lo designó para asignación el jueves.

Nueva York comenzó la temporada con la nómina más alta de las Grandes Ligas, de 358,4 millones de dólares, según las proyecciones de Major League Baseball, y un gasto total que incluye el impuesto de lujo de 482,5 millones de dólares, solo por detrás de los dos veces campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles.

“Al final del día, tenemos que salir y hacerlo. Así de simple”, dijo Mendoza. “Ves video. Hablas con los jugadores individualmente, los apoyas, los animas, los desafías. Hay mucho que ocurre detrás de escena como mánager. Tienes que mantenerte positivo, obviamente, pero sí, se trata de encontrar maneras de poner a los muchachos en marcha”.

El ping-pong en el clubhouse era uno de los favoritos de Alonso, y la mesa de tenis de mesa fue retirada tan pronto como se fue de la ciudad. De las distracciones del clubhouse del año pasado, permanecen el aro de baloncesto y la mesa de billar.

En la mesa de billar después de la derrota en la doble cartelera, varias bolas estaban en una tronera de esquina. Destacaba la bola 8.