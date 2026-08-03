Selección Nacional masculina de baloncesto 3x3 asegura su pase a la final en Santo Domingo 2026
Superaron a México en la semifinal y ahora bucarán revalidar el título alcanzado en San Salvador 2023.
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Santo Domingo. El Equipo Nacional masculino de baloncesto 3x3 avanzó este lunes a la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar por 21-7 a México en el Malecón Deportivo.
Mientras, la selección femenina disputará el partido por la medalla de bronce tras caer ante República Dominicana por 21-9.
Los campeones defensores se colocaron a una victoria de revalidar el título conquistado en San Salvador 2023.
Ángel Matías encabezó la ofensiva boricua frente a los aztecas con ocho puntos. Le siguió Antonio Ralat con siete unidades.
Puerto Rico enfrentará por el oro a las 5:55 p.m. al ganador del duelo entre República Dominicana y Guatemala.
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En la rama femenina, las boricuas buscarán a las 4:20 p.m. asegurar un lugar en el podio cuando enfrenten al perdedor de la semifinal entre Venezuela y El Salvador.