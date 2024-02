El torneo The Grind Session que ofrecerá este fin de semana la oportunidad de ver jugar en Puerto Rico a grandes prospectos boricuas que están jugando baloncesto escolar en Estados Unidos, entre ellos Alejandro Avilés y Felipe Quiñones, ofrecerá un juego de celebridades entre los equipo True Buckets y Hoopers Next Door, los que se han hecho muy populares al reclamar ser dueños del mejor baloncesto callejero del mundo a través de sus canales de YouTube.

El torneo presentará en Puerto Rico a varios equipos de alto nivel en el básquet escolar en Estados Unidos. Entre ellos está el club Prolific Prep de California que tiene en su plantilla al jugador de escuela superior número 1 de la nación de la Clase del 2024 así también como el de la Clase 2025. Son ellos AJ Dybantsa y Tyran Stokes y lideran a un total de 23 jugadores rankeados a nivel de Esados Unidos que vienen al torneo.

“Estamos hablando a dos chamacos que irán un año a la universidad y después de eso al draft de la NBA”, opina el exjugador nacional y uno de los entrenadores de la también visitante escuela Academy of Central Florida, Richie Dalmau.

El torneo The Grind Session llega a Puerto Rico precisamente impulsado por Dalmau y su socio de la Academy el Central Florida y también entrenador, Carlos Morales Jr.

Pero más allá de esos talentos estadounidenses que de paso ya son parte del programa de la USA Basketball, el gran atractivo es ver a las escuelas IMG de Florida, Academy of Central Florida y Dream City de Arizona. Además está el detalle especial que colegios locales como la escuela pública Ángel P. Millán de Carolina, Kingdom de Dorado, Caguas Private School y Emadrian tendrán partidos para probarse contra el talento visitante.

Con IMG juega Felipe Quiñones, el joven que hace un par de años revolucionó un torneo juvenil del Real Madrid en España al guiar a un equipo juvenil del club al campeonato de la Mini Copa Endesa.

La Academy of Central Florida, por su parte, pone en vitrina el talento de Justin Román y James Rivera (15 años y 6’11), éste último hijo del excentro del BSN Raúl Rivera.

Mientras, Dream City trae a jugar ante los suyos a Alejandro Avilés, otro jugador que ya vistió la franela nacional boricua a nivel juvenil.

Hoy viernes la Academy of Central Florida jugará a la 7:1 p.m. ante DNA Prep seguido por un partido entre Dream City y IMG.

El sábado, por su parte, la Ángel P. Millán jugará ante Victory Rock Prep a las 10:30 a.m. y Kingdom vs. Prolific Green a las 11:15 a.m.

Mientras, IMG y Prolific Prep, el equipo que trae los dos jugadores clasificación número uno en la nación según su año de graduación se medirán el domingo a las 5:30 p.m. en un juego que será televisado a nivel nacional por Stadium TV.

Y luego de ese partido se dará el partido entre True Buckets y Hoopers Next Door, dos equipos locales que se han convertido en una sensación en YouTube. Con True Buckets juega Jomar Cruz, el jugador de los Gigantes del BSN.

La Academy of Central Florida volverá a jugar el sábado a las 8:45 p.m. versus Dream City.

Los juegos mencionados no son todos lo que estarán en calendario. La acción el viernes inicia a las 5:30 p.m., el sábado habrán partido desde las 10:30 a.m. hasta las 8:45 p.m.; y el domingo se realizarán tres partidos entre las 12:00 p.m. y las 3:30 p.m. Caguas Private School, de hecho, jugará a la 1:45 p.m. ante Chi Prep.