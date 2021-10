Con el anuncio ofrecido por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico en la tarde de hoy miércoles en torno a la decisión de remover a Eddie Casiano de la dirección técnico del Equipo Nacional, esto bajo la visión de buscar una nueva filosofía para el seleccionado, a continuación presentamos tres nombres que sin duda tendrán que estar en la mira para el puesto.

El primero debería serlo el argentino Sergio Hernández, quien el pasado verano terminó contrato como piloto del seleccionado nacional de Argentina, siendo reemplazado allí por el también argentino Néstor García. Igualmente deberían estar en la conversación los locales Nelson Colón y Flor Meléndez, quienes en el pasado han sido parte del programa.

A continuación factores que podrían fortalecer las candidaturas de todos ellos.

Sergio Hernández

No sería la primera vez que el apodado Oveja sea considerado como candidato. Estuvo en la conversación durante varias instancias de la pasada década cuando Carlos Beltrán dirigía el ente federativo y se buscaban pilotos tras las salidas de Rick Pitino y Paco Olmos. Su calibre es alto. Fue técnico asistente de Rubén Magnano cuando Argentina ganó medalla de plata en el Mundial Indianápolis 2002 y oro en las Olimpiadas Atenas 2004. Mientras, estuvo al comando del equipo en las medalla de plata en el Mundial China 2019 y bronce en las Olimpiadas Pekín 2008, entre muchos otros triunfos hemisféricos. Como punto a una consideración al puesto, ha sido un constante rival del seleccionado boricua y conoce bien las áreas de debilidad del equipo que aprovechan los contrarios en la cancha. Su visión de un baloncesto menos “americano” (de influencia estadounidense) pudiera ser de beneficio para crear una nueva cultura. Llegaría además sin lealtades comprometidas con ningún jugador, lo que pudiera ser algo necesario en el programa.

Nelson Colón

El dirigente de los campeones Vaqueros de Bayamón estuvo en el programa nacional como uno de los asistentes de Rick Pitino. Desde entonces comenzó a ser visto como un potencial futuro candidato al equipo, aunque para algunos todavía necesitaba adquirir más experiencia. Ahora con tres campeonatos en su resumé (Ponce 2014 y 2015, y Bayamón 2020) no deben haber muchos que duden de su potencial. De su lado tiene además el potencial de intentar convencer a Ángel Rodríguez a salir del retiro internacional, además de poder incluso reincorporar al programa a Javier Mojica, quien este año ha demostrado en el BSN que todavía tiene juego. Y ni hablar de que ha sido el dirigente del nuevo integrante del seleccionado, Ysmael Romero, y quien mejores millas le ha sacado a Benito Santiago Jr. Habría que ver quién pudiera acompañarlo en las filas técnicas, siendo personal como Leonel Arill y Larry Ayuso potenciales valores a acompañarlo en el programa. Habrá que ver, sin embargo, si haber sido parte del equipo de Pitino que sacó al actual gerente general del Equipo Nacional, Carlos Arroyo, le resta puntos en la consideración. No obstante, Arroyo jugó para Colón con los Leones de Ponce en la Liga de Las Américas.

Nelson Colón ha dirigido este año a los Vaqueros a otra sólida temporada en la que siguen siendo favoritos para defender corona. ( Archivo / BSN )

Flor Meléndez

Esta consideración no necesariamente será posible, porque Meléndez está bajo contrato para dirigir a Panamá. No obstante, Puerto Rico siempre tiene que mirar al trabajo de este valioso entrenador, quien ha demostrado ser una ficha que no pierde vigencia, sobre todo en el campo internacional. Además de eso su presencia de nuevo con Puerto Rico podría asegurar la participación de uno de los principales prospectos que tiene Puerto Rico en la actualidad, su nieto Jhivvan Jackson, quien es hijo del exjugador panameño Leroy Jackson y una de las hijas de Meléndez, Yanira. Flor además siempre se ha cantado disponible incluso para ser asistente nacional y esa es otra consideración que Puerto Rico debería darle aunque a la larga él tenga que rechazarla por sus compromisos con Panamá.