Aunque reconoce que es un galardón de mucho prestigio que si le llegara sería bienvenido, Walter Hodge Jr. dice que solamente hace en cancha lo que el juego le pide. Que trata de ayudar a su equipo a ganar juegos y campeonatos, no para acumular números.

En ese sentido, el armador de los Capitanes de Arecibo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) dijo que no existe rivalidad alguna con otros candidatos, como el armador Ángel Rodríguez, de Bayamón, como se ha comentado en las redes sociales en las pasadas semanas.

“Mi juego habla por mí. Todo el mundo habla de la rivalidad (con Ángel Rodríguez). Y para mí no hay ninguna rivalidad. Yo solo soy yo y voy a decir lo que pienso en el momento”, expresó Hodge antes de un partido reciente. “Respeto a todo el mundo. Los demás que son mencionados como MVP creo que se lo merecen también. Han jugado una gran temporada. Pero no pienso en el MVP. Yo no juego para números, para coger rebotes y hacer asistencias”.

Y ciertamente su juego y sus números están hablando.

Hodge finalizó la campaña regular entre los mejores 10 del BSN en los renglones de puntos (17.8), asistencias (6.1), canastos de tres puntos (2.3), tiros libres anotados (3.5), y es mencionado como fuerte candidato al premio del Jugador Más Valioso junto a David Stockton, de los Mets, Rodríguez, de los Vaqueros, Paris Bass, de los Atléticos y Terrell Holloway, de los Piratas de Quebradillas, entre otros.

Al momento Hodge lidera las anotaciones en la fase de cuartos de final con 24.5 puntos por encuentro y es tercero con siete asistencias por encuentro.

“Yo solo hago lo que el juego me da y lo que ayude a mi equipo. Lo que me da el juego es lo que hago. Y trato de hacer lo mejor para ganar”, agregó.

Hodge Jr., quien internacionalmente representa a Islas Vírgenes, dijo que espera regresar a la liga de Egipto, en la que el pasado año jugó con el Zamalek hasta conquistar el premio al Jugador Más Valioso de la Basketball Africa League.

Explicó que la situación en el Líbano ha provocado que cancelen la liga y en Arabia Saudita las reglas cambiaron para tener solamente un refuerzo, por lo que tendrá un tiempo libre entre temporadas.

“Cuando termine aquí tengo un tiempo para mí y mi familia. Me caso el 17 de diciembre, por lo que estoy bien contento con esta nueva faceta de mi vida y esperando a ver qué trae el futuro”, expresó el canastero, quien contraerá nupcias con Nilmarie Huertas, hermana de su compañero de equipo en Arecibo, David Huertas.

Parte del tiempo que tendrá libre lo dedicará, dijo, a preparar una boda espectacular.

“Estoy bien contento con todo lo de la boda y con lo que está pasando en mi vida y en la de mi familia”, agregó.

Y tener a un cuñado como compañero de equipo, explicó, no es algo que vaya a complicar su juego o su vida, sino todo lo contrario.

“David es mi cuñado. Es algo súper brutal. Desde ‘college’ David y yo nos hemos llevado súper bien. Hemos estado juntos en altas y bajas. Yo fui el que lo recluté para que viniera a Arecibo, porque sabía que un jugador como David podía llegar más lejos de donde estaba. Tenemos una bonita relación como compañeros de equipo, como cuñados y respetamos el trabajo del otro”, concluyó.