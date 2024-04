Cuando Benito Santiago Jr. arribó el viernes al Coliseo Rubén Rodríguez para el juego entre los Vaqueros de Bayamón y Mets de Guaynabo no parecía que un jugador del equipo visitante acababa de llegar.

Después de todo, Santiago Jr. jugó por seis temporadas con los Vaqueros, donde fue pieza clave en la conquista de dos campeonatos (2020 y 2022). Desde que el experimentado trespuntista entró por el pasillo de la entrada posterior del “rancho” fue recibido con los brazos abiertos por todos los miembros de la franquicia.

El cariño se trasladó a la cancha, pues antes de comenzar el partido, Bayamón le rindió tributo con un video mientras Santiago Jr. calentaba y este rápido se mostró agredido. El ahora alero de los Mets comenzó el encuentro desde el banco y entró cuando restaban 4:46 en el primer parcial. Al entrar, fue altamente vitoreado por los fanáticos, aunque se escuchó a uno que otro abucheando.

PUBLICIDAD

“Para mí, eso del video al principio y la recepción de los fanáticos fue algo bien amable. No me lo esperaba. Bayamón sabe que al ser fanáticos míos estarán en mi corazón por siempre”, expresó Santiago Jr. a Primera Hora tras la victoria de Guaynabo.

Benito Santiago Jr. saluda a su excompañero de equipo Javier Mojica antes del partido entre los Vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo. ( Nahira Montcourt )

Precisamente, durante el primer periodo hubo un momento que captó la atención de muchos. Y es que después de que se pidió un tiempo muerto Santiago Jr. pasó cerca de su exdirigente Nelson Colón. El canastero le dio una palmada al técnico en la espalda. Al percatarse que era Santiago Jr., Colón se volteó y lo saludó. Acto seguido, el delantero procedió a darle un abrazo. Fue una interacción que tomó por sorpresa a muchos debido a sus choques en la serie final contra los Gigantes de Carolina y el cambio que envió al delantero a Guaynabo.

“Todo el mundo piensa que él y yo tenemos guerra y no es así. Él es tremendo coach. Está en la franquicia con más campeonatos y dirige a la Selección Nacional. Yo lo admiro, hablando claro. Todo el mundo quiere hacer una historia de que él y yo estamos en contra y no es así. Yo siempre lo voy a admirar y respetar”, indicó.

De hecho, Santiago Jr. confesó a este medio que esa interacción no fue la única que tuvo con Colón en la noche del viernes. El trespuntista, que fue el último en salir de ambos camerinos, reveló que luego del desafío tuvo una conversación con el entrenador en la que le agradeció por su tiempo con los Vaqueros.

PUBLICIDAD

“Tenemos algo especial y, en ese momento después del juego, yo le dije: ‘Gracias por todo’. Estuve casi seis años con ellos y gané dos campeonatos. Él sabe el respeto que tenemos”, comentó el canastero.

Entra Bendito Santiago Jr. al partido entre los Vaqueros y Mets. Fuerte la ovación para el ahora jugador de Guaynabo con pocas personas abucheando. @primerahora pic.twitter.com/TjcbUo2nfg — Joseph Reboyras (@Reboyras_) April 6, 2024

Por su parte, Colón también compartió el cariño y respeto que le tiene a uno de sus exjugadores.

“(Nos dijimos) muchas cosas. Yo a Benito lo único que le tengo es cariño, aprecio y gratitud por darnos todas las cosas que nos dio. Esto es un negocio. Bayamón entendió que tenía una buena oportunidad y ejecutó. Le deseo el éxito del mundo, salud y que meta mano”, dijo el estratega.

A pesar de que Guaynabo salió airoso del “rancho”, Santiago Jr. no tuvo el regreso a Bayamón que hubiese deseado. El canastero finalizó el juego con dos puntos, convirtió solo uno de sus cinco tiros de campo, atrapó cinco rebotes y cometió cinco faltas personales. Sin embargo, Santiago Jr. aseguró que su bajo desempeño en el lado ofensivo no fue a raíz de nervios o ansiedad por estar enfrentando a su antiguo equipo.

“No, solo creo que intenté caer en ritmo para ayudar al equipo y eso me afectó mucho. Yo sabía que la bola no estaba entrando y tenía que trabajar en el otro lado… Eso es parte del juego. No fue mi noche, pero hice todo lo demás en el otro lado”, señaló.