En la mañana de este lunes, el cubano naturalizado de la Selección Nacional de Puerto Rico de baloncesto, Ysmael Romero, aclaró que las autoridades cubanas y estadounidenses nunca le negaron la entrada a Cuba para jugar con el combinado boricua el domingo en La Habana, en el partido final de la segunda de tres ventanas de la primera ronda del sistema de clasificación de la FIBA para la Copa del Mundo 2023.

El viernes, la Federación de Baloncesto de Puerto Rico informó por vía escrita que Romero no podía hacer el viaje a Cuba a jugar porque el organismo “a pesar de todos los esfuerzos que hicimos en la Federación de Baloncesto para gestionarle el pasaporte cubano, finalmente no llegó por lo que no podrá viajar con el equipo a Cuba”, escribió su presidente Yum Ramos.

La Selección Nacional jugó en La Habana el domingo y venció por 65-62 a Cuba para asegurar la clasificación a la segunda etapa de ventanas clasificatorias FIBA para la Copa del Mundo 2023.

Gary Browne, de Puerto Rico, ataca el canasto durante el partido del domingo en Cuba. ( Suministrada / FIBA )

Romero dijo que no pudo viajar a Cuba porque tuvo un problema con la agencia que le gestionó el pasaporte. No especificó cuál fue el problema.

El cubano, de hecho, estuvo de visita en Cuba con su familia en el 2020 y miraba con optimismo regresar el fin de semana pasado para representar a Puerto Rico frente al público cubano.

En noviembre pasado, Romero jugó con Puerto Rico ante Cuba en la ventana FIBA que se celebró en México. Puerto Rico venció entonces a Cuba también y Romero fue una de las piezas claves de la victoria.