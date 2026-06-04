Las series finales de sección de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A entrarán el viernes en un momento crucial con ocho juegos en agenda desde las 8:00 p.m., en una jornada que podría acercar a varios equipos al Carnaval de Campeones.

Será, además, un fin de semana de tres juegos, con acción viernes, sábado y domingo de ser necesario. Las finales de sección se juegan a un máximo de siete desafíos, por lo que los equipos que dominan 2-0 sus respectivas series tienen la oportunidad de colocarse a las puertas del campeonato seccional. En cambio, las novenas que están abajo necesitan reaccionar para evitar quedar al borde de la eliminación.

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Las otras cuatro series están niveladas a una victoria, por lo que el ganador del viernes asumirá el control 2-1 y se colocará a mitad de camino rumbo al Carnaval de Campeones.

En el Este, los campeones defensores Mulos de Juncos visitarán a los Artesanos de Las Piedras en el Estadio Francisco Negrón Díaz. La serie está nivelada a una victoria y ambos equipos han defendido su localía en los primeros dos desafíos. Las Piedras repetirá en la loma con su estelar derecho Adalberto Flores, quien se mantiene invicto con marca de 10-0 y buscará su undécimo triunfo del año. Por Juncos abrirá el derecho Rubén Ramírez.

En el Sureste, los subcampeones Leones de Patillas se medirán con los Azucareros de Yabucoa en el Estadio Néstor Morales de Humacao. La serie favorece 2-0 a Yabucoa y por segunda ocasión consecutiva presentará un duelo de zurdos entre Sidney Duprey, por los Leones, y Noel Pinto, por los Azucareros. Los dos primeros encuentros se han decidido por una carrera, el primero 2-1 en 11 entradas y el segundo 1-0, ambos a favor de Yabucoa.

Para este compromiso, Patillas tendrá al recién nombrado dirigente y ganador del premio Dirigente del Año en 2008, José Vicente Delgado, quien sustituyó a Juan “Tury” Lebrón.

En la Central, los Pescadores del Plata de Comerío subirán a la loma a su estelar zurdo Luis Leroy Cruz para enfrentar a los Toritos de Cayey en el Estadio Yldefonso Solá Morales de Caguas. Por los Toritos abrirá Freddie Cabrera. La serie favorece 2-0 a Cayey, que buscará colocarse a una victoria del campeonato seccional.

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En el Norte, los Titanes de Florida volverán a enfrentarse a los Tigres de Hatillo en el Estadio Félix Mantilla de Isabela, con duelo repetido entre Bryan Escanio por Florida y Brayan Robles por Hatillo. La serie está nivelada a una victoria, con dominio de los equipos visitantes.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros visitarán a los Patrulleros de San Sebastián en el Estadio Juan José “Tití” Beníquez, en un duelo que presentará por segunda ocasión en la serie al juvenil zurdo Ramón Rodríguez y al estelar derecho Anthony Borrero. La serie está nivelada a una victoria, con dominio de los equipos visitantes. Ambos encuentros se han decidido por una carrera. El primero fue ganado 2-1 por Hormigueros y el segundo 4-3 por San Sebastián.

En la Metro, los Gigantes de Carolina visitarán a los Guardianes de Dorado. Por Carolina estará abriendo Héctor Quiñones, mientras por Dorado subirá a la loma Enrique Cotto. La serie está nivelada a una victoria, con dominio de los equipos locales.

En el Suroeste, los Cafeteros de Yauco visitarán a los Petateros de Sabana Grande en el Estadio Rafael Milán Padró. Nuevamente se enfrentarán los lanzadores Mathew Rentas, por los Cafeteros, y Miguel Ausúa, por los Petateros. La serie favorece 2-0 a Sabana Grande, que buscará colocarse a un triunfo del campeonato de sección.

En el Sur, los Peces Voladores de Salinas se medirán con los Maratonistas de Coamo en el Estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel y nuevamente se enfrentarán el derecho Yadiel Rolón, por los Peces Voladores, y el zurdo Alexander Woodson, por los Maratonistas. La serie favorece 2-0 a Coamo, que además lleva una cadena de ocho victorias, la mejor racha activa del torneo.

Las series continuarán el sábado a las 7:30 p.m., en lo que será su cuarta jornada.

Los boletos de todos los juegos están a la venta en EventosPR.com