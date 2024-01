A una semana de que arranque la Serie del Caribe, el torneo ya está tomando forma con la mayoría de los representantes de los países ya clasificados, incluyendo a los Criollos de Caguas que poncharon su boleto tras conquistar el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

Para obtener el pase al certamen caribeño, los equipos deben ganar el cetro de sus respectivas ligas, así como lo hicieron los Criollos. A diferencia del 2023, este año se volverá a jugar bajo un formato de siete combinados y, por tercera vez en la historia, subirá a escena en Miami, Florida, del 1 al 9 de febrero.

Precisamente, la Serie del Caribe se llevará a cabo en el LoanDepot Park, donde juegan los Marlins en el béisbol de las Grandes Ligas. Los equipos que competirán allí en busca de alzar el codiciado premio y proclamarse campeón del Caribe serán: Puerto Rico, Venezuela, México, República Dominicana, Curazao, Panamá y Nicaragua.

Colombia y Cuba, que formaron parte de la edición 2023, no dirán presente este año. En el caso de Colombia, no asistirá debido a que no pagó una cuota de entrada de $200 mil dólares antes de su fecha límite, que habían establecido los organizadores del evento para los invitados especiales. Mientras que Cuba no participará por los conflictos políticos entre su gobierno y el de Estados Unidos.

Tres conjuntos, además de los Criollos, ya tienen sus boletos a Miami: los Naranjeros de Hermosillo (México), Gigantes de Rivas (Nicaragua) y Suns de Curazao.

Por su parte, los Naranjeros de Hermosillo doblegaron, en la madrugada del jueves, por 4-0 a los Venados de Mazatlán para consagrarse campeones de la Liga Mexicana del Pacífico vía barrida en el mínimo de cuatro juegos. Los Naranjeros son el equipo con más cetros de la también conocida liga ARCO con un total de 17 títulos en sus vitrinas. Sin embargo, no habían alzado el trofeo desde la campaña 2013-14, cuando derrotaron a los Mayos de Navojoa en un máximo de siete encuentros.

¡LLEGÓ EL 17!🏆🍊 ¡SOMOS CAMPEONES DE LA Liga ARCO Mexicana del Pacífico ! 🤩🙌🏽#NaranjerosFlow pic.twitter.com/pgtdOpEmzg — Naranjeros de 𝐇ermosillo (@ClubNaranjeros) January 25, 2024

De otro lado, Nicaragua debutará en la Serie del Caribe con la representación de los Gigantes de Rivas, quienes se proclamaron monarcas de la liga profesional de su país, tras vencer en seis partidos al Tren del Norte a mediados de enero. El recién título conquistado por los Gigantes representa el cuarto en la historia de su franquicia.

Rivas es dirigido por el mánager cubano Germán Rivas, quien ya ha ganado tres cetros en la Liga de Béisbol Profesional Nacional de Nicaragua (LBPN).

¡CUARTO TÍTULO DE CAMPEONES!



Esta es la cuarta corona como el mejor equipo del béisbol profesional de Nicaragua, siendo la segunda vez que nos coronamos en casa.



Los cuatro trofeos los hemos ganado ante rivales diferentes

Juntos #SomosGigantes #RivasEsGigante #Tetracampeones pic.twitter.com/uHuzd7TKjp — Franquicia Gigantes de Rivas (@GigantesRivas) January 19, 2024

En diciembre, los Suns de Curazao se convirtieron en los primeros que clasificaron al torneo, después de dejar en el terreno por 6-5 a los Cannons de Willemstad en la final de la Liga de Béisbol Profesional de Curazao.

Mientras que los otros equipos que darán el viaje a la Ciudad del Sol están disputando sus series finales de cara al jueves.

En República Dominicana, la serie entre los Tigres del Licey y las Estrellas Orientales está empatada 2-2. Ambos combinados se están midiendo en el baile de coronación dominicano por segundo año en línea. Y los Tigres fueron quienes salieron por la puerta ancha con el campeonato, la última vez que se enfrentaron. Incluso, fueron quienes ganaron la pasada edición de la Serie del Caribe.

Los jugadores de República Dominicana celebran la victoria de su equipo por 3-0 sobre Venezuela al final de su último partido de béisbol de la Serie del Caribe, en Caracas, Venezuela, el viernes 10 de febrero de 2023. (Foto AP/Fernando Llano) ( Fernando Llano )

En tanto, los Tiburones de la Guaira dominan la final de la Liga de Béisbol Profesional de Venezuela 2-0 contra los Cardenales de Lara. Los Tiburones, que están disputando su segunda final seguida, están a dos victorias de acabar con una sequía campeonil de 37 años. El año pasado cayeron en seis juegos contra los Leones del Caracas.

Como si fuera poco, clasificaron a la final luego de una actuación histórica en el round robin al igualar la mayor cantidad de triunfos en la historia desde que existe el formato de cinco equipos con un récord de 12-4. El último conjunto que realizó esta hazaña en el torneo venezolano fueron los Navegantes de Magallanes para el 2006-07.

De igual manera, la etapa final de la Liga Profesional de Béisbol de Panamá arrancó el miércoles con una victoria de los Federales de Chiriquí por 5-3 sobre las Águilas Metropolitanas en una serie al mejor de cinco encuentros. Los Federales, que están defendiendo el título, han representado a Panamá en dos de las últimas tres ediciones de la Serie del Caribe.