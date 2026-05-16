Cuatro equipos salieron airosos vía blanqueada este viernes en la apertura de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A, que contó con acción en 15 estadios.

Los Pescadores del Plata de Comerío, Toritos de Cayey, Titanes de Florida y Gigantes de Carolina repartieron nueve ceros a sus respectivos rivales para comenzar con el pie derecho las series semifinales de sección, pautadas a un máximo de cinco juegos.

En la Central, los Pescadores del Plata sumaron su undécima victoria consecutiva al blanquear 2-0 a los Criollos de Caguas con 13 ponches en ocho entradas del estelar zurdo Luis Leroy Cruz, quien apenas permitió dos hits. Kelvin Román cerró el encuentro para apuntarse el salvamento. Mientras, los Toritos pintaron de blanco 1-0 a los Bravos de Cidra al combinar a Freddie Cabrera, Yadier Cruz y Ramesis Rosa. La única carrera del juego la produjo Nelson Molina con cuadrangular en la parte baja de la sexta entrada.

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Así comenzaron las series semifinales de sección #Postemporada2026 #LigaDobleA pic.twitter.com/WMj2N164t9 — Liga de Béisbol Superior Doble A (@BeisbolDobleA) May 16, 2026

En el Norte, los Titanes vapulearon 16-0 a los Arenosos de Camuy con 18 imparables, incluyendo tres de Gaby Ayala, quien se quedó a ley de un triple para completar el ciclo ofensivo. En total, remolcó cuatro carreras y anotó tres. La blanqueada fue obra de Christopher Pérez, Kevin López, Víctor Cepero y Wilfredo Rabassa.

En la Metro, los Gigantes blanquearon 5-0 a los Lancheros de Cataño con juego completo del derecho Héctor Quiñones, quien ponchó a ocho y apenas permitió dos inatrapables. Kevin Meléndez encabezó la ofensiva con jonrón y dos carreras impulsadas. En la misma sección, los Guardianes pisaron el plato cuatro veces en la cuarta entrada para vencer 4-2 a los Maceteros de Vega Alta con 7.2 episodios de Mad Salgado.

En el Este, los Artesanos de Las Piedras consiguieron su octava victoria consecutiva al dominar 3-2 a los Guerrilleros de Río Grande con seis entradas en cero y seis ponches del estelar Adalberto Flores. Además, los campeones defensores Mulos de Juncos vencieron 6-3 a los Cariduros de Fajardo con tres anotaciones en la parte alta del noveno capítulo. Brahiam Maldonado se hizo sentir por los Mulos con dos jonrones.

En el Suroeste, los Petateros de Sabana Grande dejaron en el terreno 4-3 a los Piratas de Cabo Rojo con hit de oro de Joshua López en la novena entrada. Por su parte, los Cafeteros de Yauco fabricaron cinco carreras en el tope del noveno episodio para vencer 7-3 a los Petroleros de Peñuelas con tres remolcadas de Alcides Martínez.

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Héctor Quiñones fue héroe en la victoria de los Gigantes. (Doble A / Robert Washao Acosta) ( Suministrada )

En el Sur, los Poetas de Juana Díaz picaron al frente 3-2 sobre los Peces Voladores de Salinas con dos carreras impulsadas de Jadiel Sánchez. En otro resultado, los Maratonistas de Coamo hicieron sonar sus bates para apabullar 17-8 a los Brujos de Guayama con cuatro carreras remolcadas de Jonathan García.

En el Sureste, los Azucareros de Yabucoa superaron 5-1 a los Grises de Humacao con seis entradas de Noel Pinto y un cuadrangular de Kevin Santa. También, los Jueyeros de Maunabo dominaron 4-3 a los Leones de Patillas con ramillete de cuatro carreras en el séptimo capítulo. Jomar Huertas fue el lanzador ganador con ocho entradas y John Reyes consiguió los últimos dos outs del encuentro con las bases llenas para apuntarse el salvamento.

Sorprenden a San Sebastián

En el Noroeste, los Fundadores de Añasco detuvieron la cadena de seis triunfos de los Patrulleros de San Sebastián con marcador de 4-3, respaldados por un relevo de 4.2 entradas en cero de Alex de la Cruz y cuatro carreras remolcadas de Jorge Ortiz, quien conectó un jonrón y un sencillo.

San Sebastián venía de implantar una nueva marca en temporadas de 20 juegos en la fase regular con 19-1.

Entretanto, los Libertadores de Hormigueros superaron 10-7 a los Tiburones de Aguadilla con dos carreras impulsadas de Carlos Lugo, Ramón Agosto y Julián Figueroa.

Juegos para hoy sábado:

Las Piedras (1-0) en Río Grande (0-1)

Fajardo (0-1) en Juncos (1-0)

Yabucoa (1-0) en Humacao (0-1)

Maunabo (1-0) en Patillas (0-1)

San Sebastián (0-1) vs. Añasco (1-0) (en Mayagüez)

Hormigueros (1-0) en Aguadilla (0-1)

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Cayey (1-0) en Cidra (0-1)

Comerío (1-0) en Caguas (0-1)

Camuy (0-1) en Florida (1-0)

Manatí vs. Hatillo (en Isabela)

Dorado (1-0) en Vega Alta (0-1)

Carolina (1-0) en Cataño (0-1)

Juana Díaz (1-0) en Salinas (0-1)

Guayama (0-1) vs. Coamo (1-0) (en Santa Isabel)

Sabana Grande (1-0) en Cabo Rojo (0-1)

Peñuelas (0-1) en Yauco (1-0)