Miami. El fin del Clásico Mundial de Béisbol para Puerto Rico no es el final del ‘’Team Rubio”.

La novena boricua dejó este sábado la sede de Miami con sentimientos encontrados, luego de tener una destacada actuación durante la primera etapa del evento, pero con el mal sabor de haber quedado eliminado en el juego por el pase a la semifinal.

Algunos de sus integrantes reflexionaron sobre su participación en el evento y realizaron una ejercicio de proyectar su futuro, tanto en lo personal como profesional.

Alexis Díaz dijo, por ejemplo, que saldrá fortalecido del Clásico, a pesar de no tener la mejor actuación, y Kike Hernández, quien fue ponchado sin tirarle en el último out del partido frente a México y que significó la eliminación de la escuadra boricua, dijo que hay Clásico en el futuro.

“Nos quedamos cortos una vez más. No hay otra que poner la mira en el 2026 y ver si podemos ganar ese año”, dijo Hernández. “Fue un buen torneo, pero nos quedamos cortos. La meta era ganar y no lo hicimos. A la misma vez pudimos unir a Puerto Rico una vez más. El hecho de que no hubo crímenes en Puerto Rico por días es algo que no se puede dejar de mirar. Estoy orgulloso de ser puertorriqueño. Fue un juego duro, que no se acabó de una muy buena manera. Triste, pero con la cabeza en alto”, agregó.

Kike Hernández: "Fue un juego duro, que no se acabó de una muy buena manera. Triste, pero con la cabeza en alto”. ( Carlos Rivera Giusti )

La Selección se quedó a dos pasos de regresar a su tercera final consecutiva. En las postrimerías del partido del viernes frente a México logró colocar la carrera del empate en posición de anotar, así como la del gane en base. De hecho, en las dos derrotas de equipo en el evento, Puerto Rico tuvo las carreras del ampate en circulación.

Fue duro, pero satisfactorio.

“Fue difícil. Difícil”, subrayó el relevista Fernando Cruz. “Pero agradecido con lo que ocurrió. Tuvimos un torneo increíble. Dimos el todo por el todo. Nunca nos quitamos. Estuve rodeado de profesionales increíbles en todo el torneo. Agradecido del grupo de coaches y de la Federación por haber sido escogido para este torneo”, añadió.

La Selección llegó a Miami como uno de los favoritos en este evento internacional, junto a República Dominicana, Japón, Estados Unidos y Venezuela. De esos cuatro, tres están con vida.

Los boricuas avanzaron a la segunda ronda por el Grupo D, que fue conocido como ‘El de la Muerte’ por la cantidad de equipos fuertes, como República Dominicana y Venezuela. Tal vez hubo grupos más parejos, como el A, pero el D de Puerto Rico tuvo la mejor calidad de equipos y de jugadores estrellas.

Y logró un objetivo personal: vencer a la poderosa escuadra dominicana en un gran escenario, además de estrenar a jugadores nuevos que hicieron el trabajo y que ya son candidatos para el próximo Clásico, como Emmanuel Rivera, M.J. Meléndez, Vimael Machín, entre otros.

El receptor Martín 'Machete' Maldonado opinó que el equipo jugó bien pese al ambiente negativo en que se formó la Selección en los meses previos al Clásico y las bajas de jugadores. ( Carlos Giusti/Staff )

Fue una buena ejecución para un proyecto que comenzó en “negatividad” opinó el receptor Martín ‘Machete’ Maldonado.

El receptor se refiere a las controversias administrativas en la Federación por la renuncia del gerente general original, Eduardo Pérez, ante la selección de Yadier Molina como dirigente por el presidente federativo, José Quiles.

Maldonado ató a su opinión las bajas de los jugadores Carlos Correa, José Miranda y de Edwin ‘Sugar’ Díaz.

“Después de bajas, de negatividad por lo del gerente, en contra de Yadier, contra Quiles, contra Correa, creo que hicimos tremendo trabajo y hay que contar con Puerto Rico”, dijo Maldonado.