Miami. Si se tratara de una carrera de pista y campo, el relevo de Iván Rodríguez --y no hablamos del legendario velocista yaucano de ese nombre si no del miembro del Salón de la Fama-- a Yadier Molina, a Martín ‘Machete’ Maldonado tiene a Puerto Rico al frente.

El más reciente pase de batón en la receptoría del equipo de Puerto Rico, éste del ahora dirigente Molina a Maldonado ha sido tan bueno que Puerto Rico no ha perdido ventaja en esa posición, como tampoco ocurrió cuando Rodríguez le pasó el batón a Molina.

Maldonado está en el mejor momento de su carrera profesional y, con ese ritmo, no creaba dudas de que iba a hacer el trabajo detrás del plato que hicieron Rodríguez y Molina para Puerto Rico como principales receptores en previos Clásicos. Rodríguez fue el receptor titular en el 2006 y 2009. Molina, que estuvo en el roster en esos primeros dos clásicos, le sucedió como receptor regular en el 2013 y 2017. Y si hubiera optado por jugar este año, nadie se hubiera atrevido a decir que no debía ser él el abridor.

Pero con lo que ha hecho Maldonado al presente, ha confirmado aquí con su manejo del juego, defensiva y las aportaciones ofensivas, que era apropiado el cambio.

“Martín es un caballo. Es súper inteligente”, describió Molina sobre el estudiante egresado de la escuela Juan Maunez Pimentel de Naguabo.

Maldonado recibió las tres victorias de Puerto Rico en la primera ronda, incluyendo el ‘juego perfecto’ de cuatro lanzadores ante Israel. Sus lanzadores permitieron tres carreras en 26 entradas y poncharon a 33 en ese espacio.

Puerto Rico tuvo la cuarta mejor efectividad colectiva entre los 20 equipos en la primera ronda con 2.83. Fue el que menos imparables permitió (22) y el cuarto mejor en ponches (41).

Maldonado hace el gesto de Team Rubio luego de llegar quieto y de pecho en primera base por medio de un toque sorpresivo en el juego del miércoles ante República Dominicana. ( Carlos Giusti/Staff )

Quizás, lo que ha sorprendido de Maldonado es su producción ofensiva, una área que distinguía a Rodríguez y en la que Molina evolucionó hasta convertirse en un productivo bateador.

Maldonado está liderando el bateo de Puerto Rico con .500 de promedio. Ha bateado de 8-4 en los tres juegos en que ha visto acción y está segundo en carreras anotadas con cinco. Su promedio de llegar a base es de .636, con lo que lidera al Team Rubio.

Su compañero de equipo, Kike Hernández, ha quedado humorísticamente sorprendido con los recursos ofensivos que ha demostrado el receptor.

“Martín ha hecho tremendo trabajo detrás del plato y en este torneo ha sido de los mejores bateadores también, y hasta tocando la bola da hit”, dijo Hernández al referirse al sorpresivo toque que puso Maldonado en el juego del miércoles.

A la defensiva, Maldonado ha mostrado su conocido brazo. Le salieron a robar una vez en la primera ronda y sacó de out a quien lo intentó, haciendo recordar, aunque a menor escala, la jugada de Molina en el 2013, cuando fusiló en segunda al corredor dominicano Nelson Cruz con el mágico Javier Báez aplicando el out sin mirar.

Su compañero de equipo, Francisco Lindor, se distanció con respeto de la jugada de Molina a Báez, cuando se le preguntó si la suya con Maldonado era el simbólico pase de batón entre los estelares receptores. Fue Lindor quien aplicó el out en el tiro de Maldonado.

Pero la recuerda como una jugada que activa a la fanaticada y alimenta a los jugadores.

“El out de Machete fue grande. Pero ese out de Yadi y Javier fue bien, bien grande. ¡Chacho! El out de Martín se sintió rico mirar para arriba (a las gradas) y ver a todo el mundo celebrando. Ese sonido del ¡Juá! de público boricua es único. Eso me llena de mucho orgullo”, describió Lindor al hablar de la escena vivida el loanDepot Park en el partido del sábado ante Nicaragua.

Maldonado también mostró su brazo en la primera ronda al sacar en esta jugada al jugador nicaragüese Juan Montes con el out aplicado por Lindor. ( Carlos Rivera Giusti )

¿Quién será el relevo de Maldonado? ¿Quién correrá el próximo tramo en el 2026. Maldonado tiene 36 años.

Aquí hay dos en fila, Christian Vázquez, de 32 años, y M.J. Meléndez, de 24. También están Víctor Caratini, quien fue considerado para este Clásico y Tomás Nido, quien diría presente también si lo llaman, entre otros.

Lo bueno es que hay candidatos, además de tiempo para que lleguen al momento.