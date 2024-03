El dirigente-jugador de los campeones Arenosos de Camuy, Dennis Pérez, empató la marca nacional de bases por bolas recibidas en un juego de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Pérez recibió seis boletos el pasado viernes, en la aplastante victoria 23-7 de Camuy sobre los Tigres de Hatillo.

“Fue algo realmente que me impresionó, fui con la mentalidad de coger turnos de calidad y terminé cogiendo seis bases por bolas. No me había percatado de lo que había logrado hasta que tomé la sexta base por bolas y todo el mundo comenzó a mencionar que era algo impresionante”, resaltó el receptor.

Pérez es el quinto jugador que alcanza semejante hazaña en la Doble A. Se unió a Gaby Martínez (Sabana Grande-2013), Oscar Rodríguez (Peñuelas-2011), Jimmy Laguna (Sabana Grande-1987) y Eric Adams (Humacao-1948).

“Fue al otro día después del juego que me enteré que había empatado una marca nacional. Me siento muy emocionado de poder estar en la historia de la Doble A”, puntualizó.

Partidos en calendario

La acción de la temporada 2024 de la Liga de Béisbol Superior Doble A se reanuda mañana, miércoles, con juegos reasignados en Yauco y Santa Isabel.

En el Estadio Mario ‘Ñato’ Ramírez, los Cafeteros de Yauco recibirán a los Cardenales de Lajas a las 7:30 p.m.

El encuentro, suspendido el pasado 25 de febrero, se continuará con la pizarra 2-0 a favor de los Cardenales en la parte alta de la segunda entrada. Por los locales lanzará Carlos Borrero y por Lajas hará lo propio Jeremy Suárez.

Los Cardenales están segundos en la sección Suroeste con 3-2, mientras los Cafeteros ocupan el último puesto con 1-4 y dos derrotas al hilo.

Por su parte, en el Estadio Luis Guillermo Moreno en Santa Isabel, los Peces Voladores de Salinas enfrentarán a los Cachorros de Ponce a las 8:00 p.m.

Miguel Rosario será el lanzador de los Cachorros y Justino Feliciano abrirá por los Peces Voladores. Salinas es el líder de la sección Sur con 5-2 y Ponce juega para 2-4 en el quinto puesto.