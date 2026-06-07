Los Petateros de Sabana Grande completaron la barrida y se proclamaron nuevos campeones de la sección Suroeste el sábado al vencer 11-8 a los Cafeteros de Yauco, en la continuación de la postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Sabana Grande, que despachó 4-0 a Yauco, se convirtió en el primer equipo clasificado al Carnaval de Campeones 2026. Además, el conjunto se mantiene invicto en la postemporada con marca de 7-0.

Aunque la pizarra favorecía 8-5 a los Cafeteros en la novena entrada, los Petateros remontaron con un ramillete de seis anotaciones para asumir el control y conquistar su primer título de sección desde 2016. Juan Rodríguez lanzó dos entradas en cero en relevo para llevarse la victoria y Jesús Ramos trabajó el noveno episodio para apuntarse el salvamento.

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Ángel Lasalle empujó tres carreras con dos imparables. Steven Carrero, Joshua López y Jessy de la Cruz anotaron dos vueltas cada uno.

En el Este, los Mulos de Juncos se colocaron a las puertas de repetir el campeonato de la sección al dominar 5-2 a los Artesanos de Las Piedras. El estelar zurdo Luis Cintrón lanzó 6.1 entradas, Kenny Burgos logró el salvamento y Jan Rivera conectó un jonrón.

En la Metro, los Gigantes de Carolina quedaron a ley de una victoria del título de sección al imponerse 4-1 sobre los Guardianes de Dorado con 10 ponches en 8.1 entradas de Héctor “Heto” Acevedo.

En el Norte, los Tigres de Hatillo apabullaron 14-2 a los Titanes de Florida para acercarse a su primer campeonato de sección. La serie favorece 3-1 a Hatillo. El derecho Rawell Rivera lanzó ocho entradas para ganar el encuentro, Jonathan Nieves remolcó tres carreras y Erick Espinosa anotó tres.

En el Sur, los Maratonistas de Coamo retornaron a la ruta ganadora al vapulear 16-2 a los Peces Voladores de Salinas. La serie favorece 3-1 a Coamo, que busca recuperar el título de la sección tras siete años. Ángel “Potoco” Flores encabezó la ofensiva con tres carreras empujadas. Fernando Amaro y Melvin Reyes anotaron tres veces.

En la Central, los Pescadores del Plata de Comerío evitaron la barrida al aplastar 12-2 a los Toritos de Cayey con siete episodios del zurdo Héctor Hernández, un jonrón de Yadiel Rivera y tres carreras remolcadas de José “Pocholo” Rivera. La serie favorece 3-1 a los Toritos.

En el Noroeste, los Libertadores de Hormigueros consiguieron su segunda victoria para empatar la serie al superar 4-3 a los Patrulleros de San Sebastián con 6.2 episodios del zurdo Omar Meléndez. El resto del camino lo cubrió Marvin Galarza, quien se apuntó el salvamento. Ramón Agosto empujó dos anotaciones y Carlos Vicente pisó el plato dos veces.

El juego entre los Azucareros de Yabucoa y los Leones de Patillas fue suspendido y reasignado para este domingo a las 4:00 p.m. debido a la falta de agua potable en el casco urbano de Patillas.

Juegos para este domingo:

Juncos (3-1) en Las Piedras (1-3)- 4:00 pm

Comerío (1-3) vs. Cayey (3-1)- 4:00 pm

Yabucoa (3-0) en Patillas (0-3)- 4:00 pm

Salinas (1-3) vs. Coamo (3-1)- 4:00 pm

Hormigueros (2-2) en San Sebastián (2-2)- 6:00 pm

Hatillo (2-1) en Florida (1-2)- 6:00 pm

Carolina (3-1) en Dorado (1-3)- 6:00 pm