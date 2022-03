Fort Myers, Florida. Un grupo de jugadores de los Red Sox hizo acercamientos para reclutar al veterano campocorto de los Rockies de Colorado, Trevor Story, cuando estaba considerando firmar con Boston.

Incluso Xander Bogaerts, el hombre al que pronto podría reemplazar.

“Bogie ha sido increíble a lo largo de este proceso de venir aquí”, dijo Story el miércoles después de que los Red Sox hicieran oficial que se había unido al equipo para jugar en la segunda base, por ahora.

“Él me contactó. Hablamos por teléfono un rato. Él no tenía que hacer eso”, dijo Story. “Creo que simplemente muestra su carácter y habla del tipo de persona que es. Él quiere ganar. Quería que viniera a este equipo y eso me hizo sentir cómodo al dar el salto”.

Boston provocó su mayor revuelo de la temporada muerta este fin de semana cuando llegó a un acuerdo con Story en un contrato de $140 millones por seis años. Obtiene $20 millones en cada una de las próximas dos temporadas, $22.5 millones en 2024 y 2025, y $25 millones en 2026 y 2027. El acuerdo incluye una opción del equipo de $25 millones para 2028 y le pueden comprar el contrato a Story con un ‘buyout’ de $5 millones.

Story tiene derecho a optar por salirse del pacto después de la temporada 2025, pero si opta por salir del contrato, los Red Sox tendrían derecho a ejercer la opción del club en ese momento y hacer que el acuerdo valga $160 millones durante siete temporadas.

Los Red Sox eran un pretendiente poco probable para el dos veces All-Star, considerando que ya tienen un cuatro veces All-Star en el campocorto, Bogaerts.

Pero Story accedió a moverse a la segunda base, brindando estabilidad en una posición en la que Boston ha carecido desde que Dustin Pedroia se lesionó en 2017. Y si Bogaerts decide cancelar su contrato al final de esta temporada, Story le da a los Red Sox una solución a largo plazo en el campocorto.

“Todo el mundo aquí ya sabe cuánto le importa ganar a Xander Bogaerts, se preocupa por esta organización. Y lo demostró nuevamente en términos de este proceso”, dijo el director de béisbol de los Red Sox, Chaim Bloom, en una conferencia de prensa en las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo. “Podías sentirlo. Reconoce el talento. Podías sentir cuánto quería agregar a este grupo y cuánto quiere otro anillo”.

Story bateó para .251 con 24 jonrones y 75 carreras impulsadas para los Rockies la temporada pasada y es un bateador de por vida de .272 con 158 jonrones y 450 carreras impulsadas. En cinco temporadas en las Grandes Ligas, nunca ha jugado en otra posición defensiva que no sea la de campocorto.

Pero Story, de 29 años, dijo que jugó mucho en la segunda base en las ligas menores y tiene algo de experiencia en ese lado del cuadro interior jugando en los ‘shifts’. Debido a que el entrenamiento de primavera fue acortado por el cierre patronal, tendrá un tiempo limitado para trabajar en ello.

“Jugar segunda es algo con lo que me siento cómodo”, dijo.

Otro ajuste: pasar del ligero aire de la altura montañosa de Denver a Fenway Park. Story ha bateado .303 con 95 jonrones y 279 carreras impulsadas en Coors Field y .241 con 63 jonrones y 171 carreras impulsadas como visitante.

“Existe una especie de estigma en Coors Field, que la pelota viaja más, lo que ciertamente sucede”, dijo Story. “Creo que el béisbol es béisbol y se juega igual en todos los parques”.

Bloom dijo que el equipo analizó detenidamente el efecto Coors Field y salió convencido de que la producción de Story lo acompañaría a Boston.

“Siempre es un tema candente cada vez que un jugador realmente bueno de los Rockies cambia de equipo”, dijo Bloom. “Hay muchos buenos ejemplos de muchachos que dejan Coors y les va muy, muy bien”.

Aunque Story ha jugado cuatro juegos en Fenway Park, bateando .222 con un jonrón y cuatro carreras impulsadas, estaba ansioso por practicar bateo en el estadio de entrenamiento de primavera del equipo y su réplica del Monstruo Verde de Fenway.

Su conclusión: “Por lo general, cuando golpeo una pelota contra la pared, voy a segunda sin importar qué. Por lo que escuché, es posible que tenga que controlarme un poco”.