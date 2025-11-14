Nueva York. El lanzador estrella de los Guardians de Cleveland, Emmanuel Clase, se declaró inocente el jueves de los cargos de aceptar sobornos para ayudar a personas que apostaban sobre sus pitcheos.

El relevista de 27 años fue liberado bajo una fianza de 600,000 dólares tras su comparecencia en el tribunal federal de Brooklyn. Clase también entregó su pasaporte y se le ordenó limitar sus viajes a Nueva York y Ohio, abstenerse de apostar y someterse a rastreo por GPS.

El dominicano, tres veces elegido al Juego de Estrellas y dos veces nombrado Relevista del Año de la Liga Americana fue arrestado el mismo jueves en el Aeropuerto John F. Kennedy tras llegar en un vuelo desde su país natal, según la oficina del fiscal de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Clase, vestido con un blazer oscuro y jeans, no habló en el tribunal más allá de responder “sí” o “no” a las preguntas del juez a través de un intérprete de español. No hizo comentarios a los periodistas después de los procedimientos.

Su compatriota y compañero en los Guardianes, Luis Ortiz, quien también fue implicado en el supuesto ardid, se declaró inocente el miércoles. Ambos deben regresar al tribunal el 2 de diciembre.

Los dos lanzadores han estado bajo licencia no disciplinaria con goce de sueldo desde julio, cuando las mayores comenzaron a investigar lo que describieron como una actividad de apuestas inusualmente alta durante los juegos en los que lanzaban.

Según los fiscales, ambos aceptaron miles de dólares en sobornos para ayudar a dos apostadores no identificados en su natal República Dominicana. Esas personas habrían ganado al menos 460,000 dólares en apuestas realizadas sobre la velocidad y el resultado de sus lanzamientos.

Clase, quien está en su cuarta temporada de un contrato de cinco años por 20 millones de dólares, comenzó supuestamente a proporcionar información a los apostadores sobre sus lanzamientos en 2023, pero no pidió pagos sino hasta principios de este año.

Los fiscales dicen que Clase a menudo realizaba envíos amañados en el primer lanzamiento de un turno al bate, asegurándose de que la pelota golpeara el suelo, fuera de la zona de strike, para garantizar que se marcara bola.

Durante un juego en abril contra los Red Sox de Boston, Clase incluso habló con uno de los apostadores por teléfono justo antes de subir al montículo, sostienen los fiscales. Minutos después, el apostador y sus asociados ganaron 11,000 dólares en una apuesta a que Clase haría un determinado lanzamiento a menos de 97,95 mph (157,63 km/h).

PUBLICIDAD

Los fiscales señalaron que Clase reclutó a Ortiz para unirse al complot a principios de este año y a veces proporcionó dinero a los apostadores para financiar las apuestas.

El abogado de Clase, Michael Ferrara, señaló en el tribunal el jueves que el líder histórico de salvamentos de los Guardians regresó voluntariamente a Estados Unidos para responder a los cargos en lugar de hacer que los fiscales buscaran la extradición.

“Sus acciones hablan más que las palabras. No representa un riesgo de fuga”, dijo Ferrara mientras el juez sopesaba las condiciones de la liberación de Clase. “Tiene la intención de quedarse hasta el final”.

En una declaración anterior, Ferrara dijo que Clase insiste en su inocencia.

“Emmanuel Clase ha dedicado su vida al béisbol y a hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a ganar”, dijo en un comunicado el miércoles.

Chris Georgalis, abogado de Ortiz, también ha negado los cargos, al afirmar que los pagos entre su cliente y personas en la República Dominicana eran para actividades legales.

Clase y Ortiz están acusados de complot para cometer fraude electrónico y lavado de dinero. Habrían participado también en un complot para influir en concursos deportivos mediante sobornos. Los cargos más graves conllevan una posible pena de hasta 20 años de prisión.

Tras las acusaciones contra los lanzadores, las Grandes Ligas anunciaron nuevos límites en las apuestas sobre lanzamientos individuales.

Los cargos contra Clase y Ortiz son los últimos escándalos de apuestas que sacuden el deporte profesional estadounidense. En 2018, la Corte Suprema emitió un fallo histórico que legalizó las apuestas deportivas en la mayoría de los estados.

El mes pasado, más de 30 personas, incluido el entrenador en jefe de los Trail Blazers de Portland y miembro del Salón de la Fama del Baloncesto, Chauncey Billups, así como el base del Heat de Miami, Terry Rozier, fueron arrestados en una redada de apuestas que involucró información interna filtrada sobre atletas de la NBA y juegos de póker manipulados y respaldados por familias de la mafia.