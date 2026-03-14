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Houston. Estados Unidos se dirige a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol después de que un “nivel diferente de concentración” ayudara a este equipo plagado de estrellas a recuperarse de una sorprendente derrota.

Estados Unidos venció a Canadá por 5-3 el viernes por la noche y se clasificó para las semifinales del domingo contra la República Dominicana. La gran victoria se produjo después de una derrota por 8-6 ante Italia en la fase de grupos, lo que les dejó necesitados de ayuda para avanzar al partido del viernes.

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“Los chicos están muy concentrados”, dijo Aaron Judge, estrella de los Yankees. “Vimos un nivel diferente de concentración en nuestro entrenamiento del otro día y luego incluso antes del partido de hoy. Parecía que los chicos estaban concentrados y listos”.

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Team USA 🇺🇸 vs. Team DR 🇩🇴 pic.twitter.com/vvcMO2Q0gB — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 14, 2026

La derrota ante Italia suscitó críticas al equipo y, en particular, a su seleccionador, Mark DeRosa, después de que éste dijera prematuramente en una entrevista televisiva la mañana siguiente a la derrota ante Italia que: “Nuestro billete está sellado para cuartos de final”.

Judge dijo que sabe que mucha gente dijo cosas negativas de ellos tras el partido contra Italia, pero que no le dieron importancia.

“Ha habido mucho ruido al respecto”, afirmó. “Y creo que sólo dice mucho a los jugadores en esta sala, el gerente que tenemos, todo el mundo, que no importa lo que se diga de nosotros, lo que está pasando, todavía tenemos un trabajo que hacer en el campo “.

El primer base Bryce Harper se hizo eco de la opinión de Judge de que no les preocupaba lo que los de fuera dijeran del equipo.

“La gente va a tener su opinión sobre nosotros”, dijo. “No creo que ninguno de ellos vaya a sentarse a nuestra mesa o a nuestra cena de Acción de Gracias, así que realmente no importa lo que digan, esa ha sido siempre mi opinión sobre ese tipo de cosas”.

Los estadounidenses lograron el pase a cuartos de final cuando Italia venció a México en el Grupo B y dio a Estados Unidos el segundo puesto.

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El titular Logan Webb, que lanzó 4 2/3 entradas sin anotar el viernes por la noche, dijo que el camino del equipo a las semifinales no era ideal, pero estaba orgulloso de que los chicos hicieron el trabajo.

“Es como una segunda oportunidad y... Hoy he sentido una nueva energía”, dijo.

El tercer base Alex Bregman apreció la profesionalidad en el clubhouse mientras el equipo lidiaba con la adversidad de la derrota ante Italia.

“Una de las cosas más importantes que se ven en estos grandes jugadores es que todos están presentes y no les preocupa el futuro ni el pasado”, afirma. “Están preocupados por ese partido, ese momento, ese lanzamiento, el siguiente lanzamiento. Y hoy ha sido una buena, buena respuesta”.

Ahora el reto es aún mayor, ya que Estados Unidos se enfrenta a un equipo dominicano que venció a Corea del Sur por 10-0 el viernes en siete entradas para pasar a semifinales.

Los estadounidenses enviarán el domingo al montículo a Paul Skenes, vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional, para enfrentarse a una lista que también está repleta de estrellas.

“Espero que sea como uno de los mejores partidos de todos los tiempos”, dijo DeRosa.

Judge está encantada de que el equipo se dirija a Miami y no puede esperar a lo que le espera allí a Estados Unidos.

“Los chicos están entusiasmados, eso seguro”, dijo. “Definitivamente conseguir un sabor para la atmósfera de los playoffs en marzo, definitivamente consigue los jugos que fluyen un poco “.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.