Con la temporada 2026-27 a poco más de un mes de comenzar, la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) afina proyectos y trabaja en varias novedades que espera implementar para la nueva campaña, que se pondrá en marcha el 4 de noviembre.

A diferencia de años anteriores, cuando la jornada inaugural estaba reservada para un duelo entre el campeón y el subcampeón de la pasada temporada, esta vez las seis novenas de la liga estarán en acción desde el primer día. Los monarcas Cangrejeros de Santurce recibirán la vista de los Leones de Ponce en el Estadio Hiram Bithorh, los Senadores de San Juan visitarán los Criollos de Caguas en el Estadio Yldefonso Solá Morales y los Indios de Mayagüez chocarán contra los Gigantes de Carolina en el Estadio Roberto Clemente Walker.

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El presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza sostuvo en una entrevista exclusiva con Primera Hora que de cara a la venidera campaña, la liga busca ampliar la experiencia de los fanáticos y fortalecer el vínculo con las nuevas generaciones de seguidores de la pelota invernal boricua.

La Pro Fan Fest

Una de las principales novedades será la celebración, por primera vez, de La Pro Fan Fest, un evento que reunirá el sábado, 24 de octubre en el Liberty Square de San Patricio Plaza a las seis franquicias.

La actividad, en la que, además, se llevará a cabo la conferencia de prensa de cara a la venidera campaña, se extenderá desde la mañana hasta las 10:00 p.m.

“En cada uno de los espacios de los equipos van a ir leyendas y, peloteros del róster actual dando autógrafos a los fanáticos”, compartió Flores Galarza.

“Va a haber música y entretenimiento. Va a ser un día de confraternización familiar y de los fanáticos totalmente gratis”, agregó.

A diferencia de años anteriores, cuando cada conjunto organizaba su propio evento para su afición o abonados, esta vez la liga asumirá los costos y la logística de la actividad.

“La intención es que todos los años se haga esto como una gran celebración que va a marcar oficialmente el que La Pro está de regreso”, dijo el presidente.

“Esto también es para cumplir con el compromiso de empezar a atraer las nuevas generaciones, que son los futuros fanáticos”, añadió.

El Día del Estudiante en más parques

Otra de las iniciativas será la expansión del Día del Estudiante el martes, 10 de noviembre.

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Anteriormente, esta actividad se realizaba únicamente en el hogar de los Criollos, pero ahora la LBPRC busca convertirla en un evento oficial de toda la liga.

Los juegos correspondientes a este día serán la excepción al horario establecido para los partidos de lunes a viernes, que comenzarán a las 7:21 p.m. Desde las 10:00 a.m., los Gigantes jugarán en Caguas, los Indios en Ponce y los Cangrejeros y Senadores en el Bithorn.

“Para efecto de nosotros, este es un proyecto nuevo, la expansión y la creación oficial de todos los años el Día del Estudiante”, afirmó Flores Galarza.

La decisión, indicó el presidente, se tomó luego del éxito que ha tenido los juegos dedicados a estudiantes de las instituciones cagüeñas.

“Esto se trabaja conjuntamente con el Departamento de Educación y de las regiones educativas, tanto la de Caguas, la de San Juan como la de Ponce”, manifestó.

Una pretemporada organizada

La LBPRC también trabaja en la creación de una pretemporada organizada, que convertiría los tradicionales partidos de fogueo de las organizaciones en encuentros de preparación con mayor estructura y exposición para los fanáticos.

El presidente explicó que la diferencia principal será que los choques pasarían a tener un un itinerario oficial con los servicios de las cantinas y la venta de mercancía.

“Estos fogueos la gente ni se enteraba. Los fanáticos no iban a verlo porque no se convocaba. Pues aquí lo que estamos hablando es la probabilidad de hacer una pretemporada, pero ya más oficial, cuando digo oficial es que la liga va a estar envuelta”, sostuvo.

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La intención, además, es que los partidos cuenten con árbitros, reloj y equipos uniformados.

“Básicamente es un proyecto en donde los fanáticos pueden estar evaluando a su equipo y el desarrollo de su equipo antes de empezar a cantar ‘playball’ en forma oficial”, indicó Flores Galarza.

Ajustes en calendario y horario

Como todos los años, el itinerario de la temporada también tuvo que ser trabajado tomando en cuenta el convenio colectivo con la Asociación de Peloteros Profesionales de Puerto Rico (APPPR).

Para el Juego de Estrellas, que coordina la APPPR, la liga reservó los días 4, 5 y 6 de diciembre. Por el momento, según el directivo, los detalles de lo que ofrecerán en esas fechas no se han completado.

La pasada campaña, el Showdown NYC 2025, entre Puerto Rico y República Dominicana en el Citi Field de Nueva York, fue el equivalente al Juego de Estrellas.

Otro factor que tuvo que considerar la liga fue la no disponibilidad del Estadio Hiram Bithorn del 12 al 17 de diciembre debido a un compromiso del municipio de San Juan. Para esa semana, los Senadores y los Cangrejeros jugarán sus partidos solo como visitantes.

El calendario también tendrá cambios en los horarios de los sábados, luego de que Mayagüez, Caguas y Ponce solicitaran adelantar sus partidos como locales para las 5:21 p.m.. con la expectativa de atraer más público.

Emmanuel Rivera, de los Indios. ( Suministrada / LBPRC )

Santurce, San Juan y Carolina, respectivamente, mantendrán sus duelos a las 7:21 p.m.

“Hubo unos equipos que nos dijeron de que si los juegos de los sábados se podía hacer más temprano porque ellos entendían que podía haber más fanático”, relató Flores Galarza.

Los partidos de lunes a viernes comenzarán a las 7:21 p.m., mientras que los domingos el ‘playball’ está pautado para las 4:21 p.m., con excepción de Carolina, donde los juegos dominicales inician a las 5:21 p.m.

Contrario a pasadas temporadas, la fase regular tendrá un solo doble juego, programado para el miércoles, 25 de noviembre, cuando los Leones visiten a los Cangrejeros.