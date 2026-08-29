Detroit. Javier Báez realizó jugadas cruciales en la novena entrada, tanto en el campo como al bate, para preparar el sencillo de Kevin McGonigle que puso fin al partido, dándole la victoria a los Tigers de Detroit sobre los Dodgers de Los Ángeles por 2-1 el sábado.

Los Dodgers estuvieron a punto de tomar la delantera en la parte alta de la entrada, pero con dos outs, Báez corrió desde el jardín izquierdo para atrapar el batazo de Teoscar Hernández hacia la parte más profunda del estadio.

Luego, abrió la parte baja de la novena con un doble y avanzó a tercera con un toque de sacrificio de Max Clark. Jack Dreyer (5-2) otorgó base por bolas intencional a Gleyber Torres, pero luego otorgó base por bolas involuntaria a Hao-Yu Lee, llenando las bases.

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McGonigle conectó un elevado profundo al jardín izquierdo-central que llegó hasta la zona de advertencia y rebotó hacia el bullpen de los Dodgers. Debido a que la carrera de la victoria estaba en tercera, la jugada se dictaminó como sencillo en lugar de doble por regla de terreno.

Ambos abridores lanzaron bien, pero ninguno influyó en la decisión. Blake Snell permitió una carrera y tres hits en cinco entradas, ponchando a 10 bateadores, mientras que el abridor de los Tigres, Keider Montero, permitió una carrera en 5 1/3 entradas.

Los Tigers tomaron la delantera 1-0 en la tercera entrada. Báez recibió base por bolas, avanzó a segunda cuando el tercera base Max Muncy no pudo controlar el toque de sacrificio de Max Clark, y anotó con un doble de Gleyber Torres. McGonigle recibió base por bolas para llenar las bases con un out, pero Snell ponchó a Dillon Dingler y Eduardo Valencia para terminar la entrada.

Alek Thomas abrió la sexta entrada con un doble y avanzó a tercera con un rodado de Shohei Ohtani. Freddie Freeman conectó un sencillo productor de carrera, y el sencillo de Mookie Betts puso fin a la actuación de Montero. Tyler Holton le dio base por bolas a Muncy, llenando las bases, pero Tommy Edman bateó para doble play (6-4-3).

A continuación, los equipos concluyen su serie de tres juegos el domingo por la tarde. El lanzador zurdo de los Tigres, Framber Valdez (8-9, 4.35), lanzará por Detroit, mientras que los Dodgers no han anunciado si Ohtani (8-2, 1.79) lanzará una entrada, en lo que sería su primera aparición en el montículo desde el 3 de julio.