Nueva York. El bateador dominicano de los Mets de Nueva York, Juan Soto, fue dado de alta el sábado de la lista de lesionados de 10 días antes del partido de su equipo contra los Astros de Houston.

El cinco veces All-Star entró en la lista de lesionados el mes pasado por segunda vez esta temporada, después de que las pruebas de imagen revelaran una distensión de grado 2.

Soto llevaba aproximadamente una semana sufriendo una molestia persistente en la pantorrilla antes de abandonar un partido contra los Dodgers con evidentes molestias.

PUBLICIDAD

Recibió dos bases por bolas ante el lanzador abridor de Los Ángeles, Roki Sasaki, durante la derrota por 4-2 en el Citi Field, antes de ser sustituido por el bateador suplente dominicano Jorge Polanco en la sexta entrada, con el marcador empatado a 1-1.

Soto tiene un promedio de bateo de .283, con 21 jonrones, 52 carreras impulsadas y un OPS de .947 en 84 partidos durante su segunda temporada con los Mets.

Los Mets también enviaron al jugador de campo Eric Wagaman a la Triple A tras la derrota por 3-1 del viernes por la noche ante los Astros.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.