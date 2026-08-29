Tampa, Florida. Los Tampa Bay Rays obtuvieron el viernes la aprobación del condado para un plan de financiación que les permitirá construir un nuevo estadio, un día después de que las autoridades municipales aprobaran su parte del proyecto del estadio de béisbol, valorado en 2,300 millones de dólares, que sustituirá al Tropicana Field, con su cubierta abovedada.

La Comisión del Condado de Hillsborough votó el viernes, por 5 votos a favor y 2 en contra, a favor de aprobar su aportación de 796 millones de dólares al distrito, que incluye un nuevo estadio con capacidad para 31,000 espectadores que se ubicará cerca del Raymond James Stadium, sede de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL. Se prevé que el nuevo estadio de los Rays abra sus puertas en 2029. El Ayuntamiento de Tampa votó el jueves, por 4 votos a favor y 3 en contra, a favor de aportar 80 millones de dólares.

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Hillsborough County Commission voted 5-2 to approve the Rays' new stadium deal, per @TBTimes_Rays.



Site prep is expected to start soon, with the stadium projected to open for the 2029 season. pic.twitter.com/tIZieGj5Oa — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) August 28, 2026

El director ejecutivo de los Rays, Ken Babby, afirmó que la colaboración del equipo con el condado y la ciudad en este proyecto garantiza el futuro a largo plazo de la Major League Baseball en Tampa Bay.

“Ahora estamos deseando celebrarlo antes de comenzar las obras, junto con el condado de Hillsborough y la ciudad de Tampa, un futuro que durante mucho tiempo se ha puesto en duda, pero que sin duda se hará realidad”, afirmó Babby. “Al hacer realidad el Forever Home, los Rays tienen ahora su hogar para siempre en Tampa Bay”.

Los Rays se han comprometido a aportar al menos 1,300 millones de dólares, más cualquier sobrecoste. Otros 30 millones de dólares procederán de los fondos federales destinados a la recuperación tras catástrofes.

La propiedad de los Rays llegó a un acuerdo a principios de este año con el Hillsborough College para construir el estadio y el complejo de ocio en el campus, así como para renovar algunos de los edificios de la escuela. El terreno está situado junto a las instalaciones de entrenamiento de primavera de los New York Yankees y al otro lado de una autopista con respecto al estadio de la NFL.

Hillsborough County Commission voted 5-2 to approve the Rays' new stadium deal, per @TBTimes_Rays.



Site prep is expected to start soon, with the stadium projected to open for the 2029 season. pic.twitter.com/tIZieGj5Oa — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) August 28, 2026

Desde la creación del equipo en 1998, los Rays han jugado en el Tropicana Field de San Petersburgo, salvo en 2025, cuando los partidos en casa se trasladaron al George M. Steinbrenner Field de los Yankees a raíz de los daños causados por un huracán en el Trop. El contrato de arrendamiento de los Rays se extiende, como mínimo, hasta la temporada 2028. El equipo regresó al Tropicana Field para el inicio de esta temporada.

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El año pasado fracasó un proyecto de remodelación, por valor de 1,300 millones de dólares, para construir un nuevo estadio de béisbol junto al Trop, lo que ha suscitado nuevas dudas sobre el futuro del equipo, que fue adquirido el pasado mes de septiembre por el grupo de propietarios de Patrick Zalupski.

“Ha sido un proceso largo y complicado, y sabemos que los proyectos transformadores rara vez resultan fáciles”, afirmó Zalupski el viernes. “La votación de hoy supone un hito extraordinario, no solo para los Rays o para un estadio de béisbol, sino para el futuro de Tampa y de toda la región de Tampa Bay”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.