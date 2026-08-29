Nyon, Suiza. El Real Madrid, que ostenta el récord de 15 títulos de campeón de Europa, comenzará la fase de grupos de la Liga de Campeones el 8 de septiembre, cuando reciba al Inter de Milán.

La UEFA publicó el sábado las fechas de los partidos correspondientes a las jornadas de ocho encuentros de cada uno de los 36 equipos, dos días después del sorteo celebrado en Mónaco.

En dos partidos que se disputarán a primera hora de la jornada inaugural, el Club Brugge recibirá al Aston Villa y el AEK de Atenas se enfrentará en casa al LASK, el recién llegado de Austria. Ambos partidos darán comienzo a las 18:45 (16:45 GMT).

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Así quedaron los grupos de la UEFA Champions League. #championsleague #parati pic.twitter.com/Wb2h9xc8bl — Magol Periodismo Sobre Ruedas (@MarlonGodefroy1) August 27, 2026

Un día después, el París Saint-Germain, actual campeón, recibirá al Slovan de Bratislava —dirigido por Yaya Touré, el primer africano al frente de un equipo en la fase de grupos— y el Liverpool recibirá al Atlético de Madrid, en una repetición de su partido inaugural de la temporada pasada. Aquella fue una victoria por 3-2 del Liverpool en Anfield.

El Sabah de Azerbaiyán, que se estrena en la competición, disputará su primer partido en el campo del Manchester United el 10 de septiembre, el mismo día en que el Como reciba al Leipzig y el Bayern de Múnich al Bodø/Glimt.

Un octubre complicado para el PSG

El partido en el que el Manchester City reciba al PSG el 14 de octubre es uno de los momentos más destacados de la segunda jornada, que se disputará más de un mes después, tras la nueva jornada ampliada a cuatro partidos de las selecciones nacionales.

El PSG se enfrentará entonces al Barcelona en el Parc des Princes el 20 de octubre, un día antes de que el Bayern de Múnich reciba al Arsenal.

El próximo partido fuera de casa del Barcelona será, por tanto, un largo viaje hacia el este para enfrentarse al Sabah en Bakú el 25 de noviembre, antes de que el campeón de España reciba al Manchester City el 8 de diciembre.

El Arsenal recibirá al Real Madrid el 9 de diciembre en la primera de las dos visitas previstas del entrenador José Mourinho a Londres.

El Madrid volverá en la última jornada, el 27 de enero, para enfrentarse al Shakhtar de Donetsk en Stamford Bridge, donde Mourinho ganó tres títulos de la Premier League para el entonces propietario ruso del club, Roman Abramovich. Stamford Bridge es el campo neutral elegido por el campeón ucraniano para disputar sus cuatro partidos como local.

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Bienvenidos a Noruega

Los dos equipos noruegos deberán disputar cada uno un partido en casa en enero, durante el parón de la liga nacional, cuando se prevé que las condiciones meteorológicas sean más adversas, y ambos se enfrentarán en la séptima jornada.

El Bodø/Glimt recibirá al Atlético de Madrid, el equipo visitante, en el Círculo Polar Ártico, en su pequeño estadio, el 19 de enero, y el Viking recibirá al PSV Eindhoven en Stavanger un día después.

Ronda final

En la última jornada, el 27 de enero, los 18 partidos darán comienzo a la misma hora, a las 21:00 horas en Europa Central, y el Barcelona recibirá al recién ascendido Como, entrenado por su antigua estrella Cesc Fábregas.

El Como se enfrenta a la racha más complicada de enero, tras haber recibido al PSG una semana antes.

El PSG cerrará la jornada recibiendo al Galatasaray; el Arsenal recibirá al Sabah y el Bayern recibirá al Real Betis.

Los ocho primeros equipos de la clasificación final pasan directamente a los octavos de final en marzo. Los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto se enfrentarán en las eliminatorias en febrero para decidir cuáles serán los otros ocho equipos que pasarán a los octavos de final. Los equipos clasificados entre el puesto vigésimo quinto y el trigésimo sexto quedan eliminados.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.