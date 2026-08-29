Estados Unidos derrotó el viernes por segunda noche consecutiva a Puerto Rico, esta vez por 25-21, 25-23, 25-23, para avanzar a la final del Norceca Final Six Masculino de voleibol que se disputa en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

El equipo dirigido por William Reid Priddy enfrentará a Canadá por la medalla de oro y buscará conquistar su cuarto título consecutivo en el torneo.

Sean Kelly encabezó la ofensiva estadounidense con 18 puntos, seguido por Jacob Pasteur con 13 y Kyler Wade con 10.

Por Puerto Rico, Pedro Molina terminó con 15 puntos, Pelegrín Vargas Jr. aportó 12 y Klistan Lawrence Vidal sumó 10.

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Estados Unidos dominó el ataque 46-39 y también tuvo ventaja en bloqueos, 7-6, y servicios directos, 3-2. Los estadounidenses cometieron 20 errores, uno más que los 19 de Puerto Rico.

Con Estados Unidos arriba 2-0 en sets, Puerto Rico intentó prolongar el encuentro y llegó a acercarse en el tercer parcial. Los visitantes tomaron ventaja de 17-9 luego de un triple bloqueo sobre Vargas Jr. y alcanzaron el punto de partido, 24-19, con un ataque desde la zona zaguera de Kelly.

Puerto Rico respondió con una ofensiva de 4-0 que incluyó un servicio fuera de Estados Unidos, un servicio directo de Jair Santiago, un triple bloqueo sobre Pasteur y otro bloqueo sobre Wade para reducir la diferencia a 23-24.

Después de solicitar tiempo, Estados Unidos regresó a la cancha y Santiago envió su servicio a la red, con lo que terminó el partido.

“El partido estuvo muy bueno. Hubo mucha emoción a lo largo del juego, pero mantuvimos la calma y confiamos el uno en el otro durante todo el partido, y eso fue lo que al final nos dio la victoria”, dijo Tread Rosenthal, de Estados Unidos. “Terminar invictos y ganar la medalla de oro, con suerte. Ese es el plan”.

Puerto Rico tendrá ahora la oportunidad de cerrar el torneo con una medalla de bronce cuando enfrente a México el sábado.

“Sabíamos que iba a ser un partido fuerte. Teníamos que minimizar los errores y poner el servicio dentro del campo para que ellos trabajaran el ataque y nosotros el bloqueo y la defensa. No se nos dio hoy”, dijo Howard García, de Puerto Rico.

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“Vamos a seguir empujando. Todavía queda un juego mañana; vamos a buscar ese tercer lugar con el favor de Dios”, agregó.

García destacó la necesidad de que Puerto Rico pueda reaccionar cuando atraviesa momentos adversos durante los parciales.

“Para ganar la medalla de bronce tenemos que salir de los slumps. A veces caemos y se nos hace complicado volver a subir, pero creo que mañana es una buena noche para que todo el mundo se dé cita y sea ese séptimo jugador en cancha”, sostuvo.

La jornada final del Final Six Masculino comenzará a las 3 p.m. con el partido por las posiciones quinta y sexta entre Guatemala y República Dominicana. Puerto Rico y México disputarán el bronce a las 6 p.m., mientras Estados Unidos y Canadá se enfrentarán por el campeonato a las 8 p.m.