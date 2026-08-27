El velocista puertorriqueño José Figueroa terminó el jueves en la quinta posición de los 200 metros de la parada de la Liga Diamante en Zúrich, Suiza, al cronometrar 20.30 segundos.

Figueroa ocupó el quinto lugar en una carrera ganada por el estadounidense Kenneth Bednarek, quien detuvo el reloj en 19.62 segundos, el mejor tiempo mundial de la temporada.

El sudafricano Sinesipho Dambile llegó segundo con 19.82 segundos, seguido por el canadiense Andre De Grasse, campeón olímpico de Tokio 2020, con 20.03. El zimbabuense Makanakaishe Charamba terminó cuarto con 20.10.

La carrera se disputó con viento en contra de 0.4 metros por segundo.

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El 20.30 de Figueroa estuvo por encima de su récord nacional y mejor marca personal de 19.76 segundos, establecido en las semifinales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Un día después, el puertorriqueño ganó la medalla de oro en los 200 metros con 19.98 segundos.

La competencia en Zúrich representó la tercera participación de Figueroa en una prueba de la Liga Diamante. En abril, durante la parada de Oregon, finalizó octavo con 20.34 segundos, mientras que posteriormente terminó cuarto en Lausana, Suiza, con 20.16.

Figueroa llegó a la cita de Zúrich luego de una destacada actuación en Santo Domingo, donde además de conquistar el oro estableció su mejor registro personal, récord nacional y mejor marca de la temporada con sus 19.76 segundos en las semifinales.

Bednarek dominó la carrera de principio a fin y cruzó la meta en 19.62, seguido por Dambile y De Grasse. Charamba completó el grupo de los cuatro atletas que terminaron por debajo de los 20.20 segundos.

Para Figueroa, la carrera representó otra oportunidad de medirse con velocistas de primer nivel mundial y cerrar su participación en Zúrich con una quinta posición en el circuito internacional.