Puerto Rico aseguró el miércoles su clasificación a las semifinales del NORCECA Final Six Masculino al derrotar 3-2 a Guatemala en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Los parciales fueron 20-25, 25-22, 25-18, 19-25 y 15-7.

Con el triunfo, Puerto Rico mejoró su récord a 3-1 en el torneo, mientras Guatemala cayó a 0-4.

Jair Daniel Santiago Sánchez lideró la ofensiva puertorriqueña con 24 puntos, seguido por Antonio Luis Feliciano Bengoa con 16 y Klistan Lawrence Vidal con 15.

Por Guatemala, Andy Alexis Leonardo Blanco sumó 17 puntos. Carlos Fernando López Santiago aportó 15, mientras que José Pablo Pérez Alvarado, Christian Saúl Álvarez López y Jason Omar Hernández de León terminaron con 11 cada uno.

PUBLICIDAD

Puerto Rico dominó en ataques, 64-58, y servicios directos, 9-2. Guatemala tuvo ventaja en bloqueos, 7-5. Los guatemaltecos cometieron 26 errores, por 30 de Puerto Rico.

Guatemala extendió el partido al quinto set después de remontar parcialmente en el cuarto parcial. Puerto Rico logró un avance de 6-2, incluido un ataque de Feliciano por zona cuatro, para acercarse 18-19.

El empuje, sin embargo, no fue suficiente. Guatemala se despegó 23-19 luego de un bloqueo de Blanco sobre Feliciano y alcanzó el punto de set, 24-19, con un ataque por zona cuatro. Un error de Jair Santiago en un intento por zona dos cerró el parcial 25-19 y envió el partido al decisivo.

En el quinto set, Puerto Rico tomó ventaja de 9-5 y mantuvo el control hasta asegurar el triunfo 15-7.

“Sabíamos que este partido era importante porque queremos estar en el mejor ranking posible del Final Six para poder tener un buen ‘placement’ en las semifinales y tener esa oportunidad de ganar otra medalla”, dijo el puertorriqueño Dennis Del Valle.

“Este verano hemos tenido bastante éxito con el medallero, así que queremos seguir con esa racha”, agregó.

Del Valle destacó también la profundidad del plantel y la oportunidad de dar participación a jugadores que han tenido menos minutos.

“Guatemala es un equipo que siempre da batalla, compiten mucho y son jugadores talentosos, así que sabíamos que iba a ser difícil. Contento con la oportunidad que se nos dio a los que no estamos participando mucho; es bueno que nos sigan rotando”, indicó.

PUBLICIDAD

Puerto Rico cerrará la fase preliminar el jueves frente a Estados Unidos, un rival al que Del Valle describió como exigente por su tamaño y al que el conjunto boricua busca volver a enfrentar tras la derrota 3-1 sufrida hace dos semanas en México.

“Queremos esa revancha de la medalla de oro de México hace dos semanas, que nos ganaron 3-1, así que queremos darle ese cantazo y seguir creciendo como grupo”, afirmó.

Por Guatemala, López Santiago atribuyó la mejoría del equipo a la confianza mostrada en cancha.

“Creo que tuvo que ver mucho la confianza con la que entramos hoy. Creo que trabajamos muy bien el servicio, eso nos funcionó bastante y nos ayudó a poder defender balones, a tocar en el bloqueo, y la actitud fue mucho mejor que en partidos anteriores”, dijo.

Guatemala todavía disputará dos partidos en el torneo y buscará terminar en la mejor posición posible.

El próximo encuentro de Guatemala será el jueves contra México, mientras que Puerto Rico enfrentará a Estados Unidos.