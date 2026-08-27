Madrid. La postura del Atlético de Madrid respecto a Julián Álvarez ya es oficial: el delantero argentino no será traspasado al Barcelona.

El tira y afloja entre los clubes por Álvarez lo ha convertido en la gran saga del mercado de fichajes de verano del fútbol europeo.

Sin embargo, el Atlético emitió un comunicado el jueves en el que señalaba que su junta directiva había expresado “por unanimidad su pleno apoyo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Barcelona”.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de fichajes, pero siempre de forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”, indicaba el comunicado. “Respaldamos plenamente la postura comunicada previamente por el club de que el Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y, por consiguiente, ni ha habido ni va a haber ninguna negociación con ellos en relación con el traspaso de Julián Álvarez”.

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Según algunas informaciones, el Arsenal, actual campeón de la Premier League, también está interesado en fichar a Álvarez, cuya cláusula de rescisión ascendería a 500 millones de euros (582 millones de dólares).

Sin embargo, el comunicado del Atlético dio a entender que no se irá a ningún sitio.

“El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión y se centrará en dar lo mejor de sí mismo para ayudar al club a alcanzar sus objetivos, tal y como ya ha hecho en las dos temporadas que ha defendido nuestros colores”, señaló.

Álvarez no fue convocado por el Atlético para el debut en la Liga española y fue abucheado por los aficionados del equipo en su segundo partido, el domingo, cuando saltó al campo como suplente.

El delantero no entrenó con el Atlético el miércoles, el mismo día en que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, afirmó que su club mantenía su oferta para fichar a Álvarez, de 26 años.

“Estamos muy interesados en el jugador y nos gustaría que se aceptara nuestra oferta”, declaró Laporta a los medios del club azulgrana. “Lo hacemos con todo el respeto hacia el Atlético de Madrid”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.