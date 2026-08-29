Nueva York. Paul Goldschmidt conectó un jonrón, el jardinero izquierdo Cody Bellinger eliminó en home a la carrera que podría haber empatado el partido para cerrar la séptima entrada y los Yankees de Nueva York se impusieron por la mínima a los Red Sox de Boston por 1-0 el viernes por la noche en el primer partido de una decisiva serie de cuatro encuentros.

Cam Schlittler (12-6) volvió a neutralizar al equipo de su ciudad natal, ponchando a ocho bateadores en 5 2/3 entradas en las que solo cedió dos hits. El lanzador diestro de Massachusetts concedió más de cinco bases por bolas, lo que igualó su récord personal, mientras que los Red Sox solo consiguieron 1 de 7 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en las bases en total.

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Además, se perjudicaron a sí mismos con un terrible error en las bases por parte de Ceddanne Rafaela, que fue eliminado en una doble jugada en primera base como segundo corredor cuando Wilyer Abreu bateó una línea al centro del campo, lo que puso fin a la quinta entrada con el cuarto bate, Willson Contreras, a punto de batear.

Nueva York se mantuvo a cuatro partidos del líder, Tampa Bay, en la División Este de la Liga Americana, y se situó tres partidos por delante de Boston en la lucha por la primera plaza de comodín de la Liga Americana y la ventaja de jugar en casa durante una posible serie de eliminatorias al mejor de tres entre estos rivales históricos.

Un enfrentamiento así sería una repetición de lo ocurrido el año pasado, cuando Schlittler, en su temporada de novato, lanzó una joya en el tercer partido para dar el pase a los Yankees. Schlittler, que ha superado los 200 strikeouts esta temporada y lidera la Liga Americana con una efectividad de 2.09, tiene un balance de 3-1, con una efectividad de 0.56 y 39 strikeouts en 32 1/3 entradas en las cinco aperturas de su carrera contra Boston —incluida la postemporada—.

En un partido muy reñido con aire de eliminatoria, Boston colocó a dos corredoras en segunda y tercera con un out en la séptima entrada, cuando Rafaela conectó un sencillo y Abreu un doble con los dos primeros lanzamientos del relevo Paul Blackburn.

Contreras bateó una bola alta hacia el jardín izquierdo y Bellinger eliminó a Rafaela en el home con un lanzamiento a 99,7 mph.

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Blackburn cerró la octava entrada con tres outs consecutivos y David Bednar lanzó una novena entrada perfecta, logrando su 31.º salvamento.

Dado que los Yankees se enfrentaban a un lanzador zurdo por primera vez desde el 8 de agosto (sin contar a los lanzadores titulares), Goldschmidt abrió el orden de bateo y conectó un jonrón de 430 pies hacia la izquierda ante el desafortunado perdedor Patrick Sandoval (1-3) en la tercera entrada.

A continuación

El sábado se disputará una doble jornada, con un partido de día y otro de noche, para recuperar el encuentro suspendido por lluvia el 6 de junio. Max Fried (4-4, 2,81 ERA) saldrá de la lista de lesionados para ser el lanzador titular del segundo partido contra los Yankees, mientras que su compañero, el zurdo Carlos Rodón (4-2, 3,15), será el lanzador titular del primer partido. El novato zurdo Jake Bennett (8-6, 3,49) lanzará el primer partido para los Red Sox, que aún no han anunciado quién será el lanzador titular del segundo partido.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.