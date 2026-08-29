Puerto Rico cayó el viernes 3-0 ante Canadá en la primera semifinal del Clasificatorio Olímpico Continental Femenino Norceca y quedó fuera de la lucha por el boleto olímpico.

Las canadienses, vigentes campeonas de este torneo, se impusieron por 25-16, 25-22, 25-10 en el Palacio del Voleibol Profesor Ricardo Gioriver Arias y avanzaron al partido por la clasificación olímpica, donde enfrentarán al ganador de la otra semifinal entre Cuba y República Dominicana.

Puerto Rico disputará el sábado el partido por la medalla de bronce.

Las puertorriqueñas tuvieron su mejor oportunidad en el segundo parcial, cuando tomaron ventaja de 18-12 y presionaron a Canadá con mayor agresividad desde la línea de servicio.

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Canadá, sin embargo, reaccionó con una racha de servicios directos y ajustes defensivos que le permitieron remontar y llevarse el parcial 25-22.

“Puerto Rico nos puso presión en el segundo set, pero pudimos mantenernos fuertes y cerrar ese parcial con un resultado positivo. En el tercero retomamos nuestro ritmo y lo controlamos muy bien. Estoy satisfecho con nuestra actuación”, dijo el técnico canadiense Giovanni Guidetti.

Canadá dominó ampliamente las estadísticas ofensivas y defensivas. Superó a Puerto Rico 42-32 en ataques, 12-2 en bloqueos y 4-2 en servicios directos.

Kiera Van Ryk encabezó el ataque canadiense con 20 puntos, mientras Alexa Gray y Emily Maglio aportaron nueve cada una.

Por Puerto Rico, Decelise Champion fue la máxima anotadora con 12 puntos, todos mediante ataques. Paola Santiago agregó nueve.

Las boricuas terminaron con 17 errores no forzados.

Después de un segundo set competitivo, Canadá recuperó el control en el tercero y abrió una brecha que Puerto Rico no pudo cerrar. Las canadienses dominaron ese parcial 7-0 en bloqueos y lo ganaron 25-10 para completar la barrida.

“No todos los días se puede jugar contra un equipo como ese. Para competir contra ellas hay que mantener una consistencia”, dijo el entrenador puertorriqueño Juan Carlos Núñez. “Cuando pudimos ponerles presión con el servicio, especialmente en los primeros dos sets, salió a relucir su fuerza y su veteranía. No logramos contrarrestarlas y no se dio el resultado”.

Puerto Rico tendrá ahora una última oportunidad para cerrar el torneo con una victoria cuando dispute el sábado el partido por la medalla de bronce. Igualmente le quedan opciones de clasificar a Los Ángeles 2028 vía el Mundial de Voleibol o vía ranking.