Dunedin, Florida. José Berríos, lanzador de los Blue Jays de Toronto, consultará a un especialista debido a una inflamación en el codo derecho.

El mánager de Toronto, John Schneider, informó a los reporteros que el derecho boricua se reunirá con el doctor Keith Meister el martes. Berríos no volverá a lanzar antes de esa visita.

El problema en el codo había impedido que Berríos se uniera a Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol.

Berríos, de 31 años, tuvo una marca de 9-5 con una efectividad de 4.17 en 31 apariciones con los Blue Jays la temporada pasada. Terminó la campaña en la lista de lesionados y no lanzó en la postemporada, donde Toronto se abrió paso hasta la Serie Mundial que perdieron con los Dodgers de Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.