Los Criollos de Caguas fortalecerán su plantilla con la llegada del antesalista José Miranda y el lanzador zurdo Jovani Morán, ambos con experiencia en las Grandes Ligas.

Miranda estará activo desde este domingo, mientras que Morán debutará el martes, informó el gerente general de los Criollos, Jesús “Motorita” Feliciano.

La entrada de Miranda representará su retorno a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras cuatro temporadas ausente. En su primera presentación en Puerto Rico fue galardonado como el Novato del Año 2020-21 y fue figura importante del campeonato conquistado por los Criollos en dicha temporada.

En las Mayores, Miranda ha jugado por cuatro temporadas con los Twins de Minnesota. En 2024, registró su mejor campaña ofensiva, con promedio de .284 y OPS de .763 con nueve cuadrangulares y 49 carreras empujadas.

Por su parte, Morán tendrá su primera participación en Puerto Rico. El lanzador de los Red Sox de Boston acumula también cuatro temporadas de experiencia en las Mayores. En el pasado fue compañero de equipo de Miranda en Minnesota, donde lanzó en tres temporadas.