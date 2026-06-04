La Carlos Beltrán Baseball Academy (CBBA) celebró este jueves su decimocuarta graduación, reconociendo los logros académicos, deportivos y personales de los 40 estudiantes que integraron la Clase 2026.

La ceremonia destacó un logro sin precedentes para la academia debido a que el cien por ciento de sus ahora graduados aseguró un espacio una institución educativa de dentro o fuera de Puerto Rico antes de recibir sus diplomas.

De los 40 estudiantes, ocho continuarán sus estudios en instituciones puertorriqueñas y 32 lo harán en universidades y colegios de los Estados Unidos.

De estos, 22 estudiantes fueron reconocidos por formar parte del Cuadro de Honor de la institución.

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“La educación no va a ser lo más difícil. Una de las cosas más difíciles a las que ustedes se van a enfrentar es saber manejar sus emociones, saber manejar sus pensamientos y sus mentes. Busquen la manera de poner cosas positivas que los ayuden a levantarse y seguir adelante cuando se sientan tristes o solos”, expresó en su mensaje el fundador de la academia, Carlos Beltrán.

“Nada de lo que ustedes han vivido lo han vivido en vano. Todo en la vida tiene un propósito: un propósito de crecimiento personal, familiar y espiritual. Confíen en lo que han desarrollado durante estos años académicos. No hay duda de que cada uno de ustedes tiene algo especial, un talento y un propósito”, añadió el astro boricua.

Decimocuarta graduación en la Carlos Beltrán Baseball Academy. ( Suministrada )

La Clase 2026 también se distinguió por su sobresaliente desempeño atlético. La mitad de sus integrantes fue seleccionada para participar en el prestigioso Torneo de Excelencia convocado por la Asociación de Scouts de Puerto Rico. Asimismo, esta generación se convirtió en la primera en la historia de la academia en conquistar el campeonato del torneo United Baseball Academies of Puerto Rico.

Para Keniel Miranda, quien completó sus últimos tres años de escuela superior en la academia y continuará estudios en Miami Dade College, el apoyo de su familia ha sido fundamental para lograr sus metas.

“Gracias a mi mamá y a la educación que me dio pude lograr estas cosas. Lo que espero en el futuro es firmar como profesional o sacar el mayor provecho posible de mis estudios”, afirmó el joven.

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Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio Carlos Beltrán al estudiante Jhosuil J. Colón Cátala.

El más alto reconocimiento que otorga la institución distingue al estudiante que mejor representa los valores de liderazgo, excelencia académica, compromiso, entrega, lealtad y servicio a los demás que caracterizan al fundador de la academia.

Jhosuil J. Colón Cátala con su premio Carlos Beltrán. ( Suministrada )

Entre las clases graduadas entre 2013 y 2026, la institución ha logrado que 533 de sus 589 egresados, equivalente al 91% continúen su desarrollo en el nivel universitario o profesional.

Además, 28 de sus exalumnos han sido seleccionados en el sorteo de las Grandes Ligas y más de 500 estudiantes-atletas han sido ubicados en universidades y colegios dentro y fuera de Puerto Rico.