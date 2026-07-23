Boston. La última vez que los Red Sox de Boston ganaron 15 partidos seguidos, Ted Williams estaba teniendo una temporada digna de Jugador Más Valioso en 1946 y los estaba llevando a un campeonato de la Liga Americana.

El miércoles, los Red Sox igualaron esa racha de hace 80 años, al vencer a los Baltimore Orioles por 6-3 en el primer partido de una doble jornada.

“He leído algunas cosas. Sé que Ted Williams estaba por aquí en aquella época, así que estoy al tanto del año y de cuánto tiempo ha pasado”, dijo el mánager interino Chad Tracy. “Es genial que hayan logrado algo tan importante”.

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THE MAGICAL RUN FOR THE BOSTON RED SOX CONTINUES!



FIFTEEN straight wins! Tonight, they'll attempt to break the franchise record! pic.twitter.com/0E39r2SmI4 — SportsCenter (@SportsCenter) July 22, 2026

Cuando terminó el partido, los Red Sox se tomaron un poco más de tiempo de lo habitual en el campo para disfrutar del momento mientras sonaba de fondo la canción “Dirty Water” de The Standells, como sucede después de cada victoria en Fenway Park.

También disfrutaron del momento en la casa club.

“Oh, sí, absolutamente entre el personal. Nos dimos cuenta de que los chicos estaban desatados en el vestuario —siempre lo están—, pero ahora mismo, con lo que estamos viviendo, hay aún más énfasis”, dijo Tracy. “Sin duda, todos lo disfrutan”.

Boston despidió al mánager Alex Cora tras un inicio de temporada de 10-17 y parecía que le esperaba una larga temporada bajo la dirección de Tracy. Los Red Sox tenían un récord de 37-48 y ocupaban el último lugar de la División Este de la Liga Americana el 1 de julio.

No han perdido desde entonces.

Según la MLB, Tracy es el primer entrenador desde el siglo XIX en llevar a un equipo a una racha de victorias de 15 partidos o más sin haber comenzado la temporada en ese puesto.

Boston tomó una ventaja de 4-0 sobre Baltimore en la primera entrada, y el abridor Jake Bennett limitó a los Orioles a tres carreras en 5 2/3 entradas.

Con una ventaja de 6-3 después de seis entradas, Caleb Durbin, quien conectó un jonrón que rompió el empate en la victoria del lunes sobre Baltimore, comenzó a pensar en cuántos outs quedaban.

“Creo que en la séptima entrada ya estoy contando un poco hacia atrás”, dijo sonriendo.

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Tras el último out, el jardinero izquierdo Jarren Duran dijo que pudo apreciar los vítores del público cuando se reunió con el jardinero central Ceddanne Rafaela y el jardinero derecho Wilyer Abreu.

“Cuando tengo la oportunidad de ir a verlos, echo un vistazo a mi alrededor y disfruto del momento, eso siempre es divertido”, dijo.

Para algunos, que la organización está en su temporada número 126, esta racha tiene un significado especial.

“Uno mira hacia atrás y piensa en dónde lo estamos haciendo y cuánto tiempo lleva existiendo esta franquicia. Ha sido increíble”, dijo Durbin. “Se siente genial. Una victoria más cerca de las 16 para romper la racha. Me alegra que tengamos otro partido por jugar hoy”.

El mánager de los Orioles, Craig Albernaz, quien creció viendo jugar a los Red Sox a unos 72 kilómetros de distancia, en Fall River, Massachusetts, mostró su respeto.

“Quiero decir, una racha de 15 juegos es realmente impresionante”, dijo. “Ya sabes, es difícil ganar un solo juego en las Grandes Ligas y que ellos lleven 15 seguidos es realmente impresionante”.